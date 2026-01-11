Eurovision 2026: Έρχονται σε πρώτη μετάδοση ολόκληρα τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό

Η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση των 28 τραγουδιών που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision, έχει αρχίσει! Το επόμενο Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, η εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» θα μεταδώσει σε πρώτη μετάδοση τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς.

Τα τραγούδια θα παρουσιαστούν με οπτικοποίηση υψηλής αισθητικής και οι ερμηνευτές τους ελπίζουν να καταφέρουν να ανέβουν φέτος στη σκηνή της Eurovision. Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον A’ ημιτελικό, ενώ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον Β’ ημιτελικό.

Πολλές ακόμη εκπλήξεις, ξεχωριστοί καλεσμένοι και όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό τραγουδιού, δίνουν ραντεβού στην εκπομπή «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Στον Α’ ημιτελικό θα ακουστούν τα τραγούδια:

1. «The other side», Alexandra Sieti

2. «Drop It», The Astrolabe

3. «Aphrodite», Desi G

4. «Ferto», Ακύλας

5. «Parea», Evangelia

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. «Slipping Away», Niya

8. «Χάνομαι», Marseaux

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Europa», Stefi

11. «The Songwriter», Revery

12. «Chaos», Dinamiss

13. «YOU & I», Stylianos

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Στον Β’ ημιτελικό θα ακουστούν τα τραγούδια:

1. «AGAPI», Rikki

2. «Back in the game», Garvin

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «mad about it», D3lta

6. «Αστείο», Zaf

7. «No More Drama», Κianna

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», Tianora

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», Basilica

12. «Dark Side of the Moon», Good job Nicky

13. «Bulletproof», Koza Mostra

14. «Sabotage!», leroybroughtflowers

Σημειώνεται ότι ο ελληνικός τελικός θα γίνει στα μέσα Φεβρουαρίου και ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μπέττυ Μαγγίρα θα είναι -όπως ψιθυρίζεται – οι λαμπεροί οικοδεσπότες.