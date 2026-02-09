Eurovision 2026: Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσουν τον ελληνικό τελικό – Όσα αποκάλυψαν

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσουν τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο ελληνικό τελικό για την ανάδειξη της ελληνικής εκπροσώπησης στη φετινή Eurovision.

Τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες τραγούδι, ρυθμό και εορταστική ατμόσφαιρα, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, συνθέτουν το show της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», από το οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα αποτελείται από δύο ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό, που θα απολαύσουμε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, την ίδια ώρα.

Τα τρία shows του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» έχει αναλάβει ο σπουδαίος σκηνοθέτης και χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι αποκαλύψεις των τριών παρουσιαστών

Η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησαν την Κυριακή (08.02.2026) στην εκπομπή «EurovisionGR».

«Περνάμε πάρα πολύ ωραία, που κάνει την κούραση ανεκτή, αλλά είναι πολλή κούραση. Είναι… είχαμε δύο δωδεκάωρες μέρες μόνο για τα καρτ ποστάλ, όπου περάσαμε χρόνο με τον κάθε διαγωνιζόμενο…», είπε η Κατερίνα Βρανά.

Αμέσως μετά, ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε πώς προέκυψε η τριπλή παρουσίαση φέτος, τονίζοντας: «Από πέρυσι, η Μαριέττα Κοζάκου μου είχε πει “του χρόνου, θα πάμε να κάνουμε τελικό, θέλω να είσαι διαθέσιμος, θέλω να βοηθήσεις” και λέω “εντάξει Μαρία, ό,τι και να κάνω θα το βολέψω”. Είναι μία πολύ αγαπημένη μου φίλη πλέον η Μαρία, δηλαδή μας συνδέουν έξω από τη Eurovision, είναι άνθρωπος με τον οποίο μοιράζομαι τα πάντα. Οπότε λοιπόν εγώ είχα ούτως ή άλλως την ιδέα του να μην είναι ένας άνθρωπος να παρουσιάσει αυτές τις τρεις βραδιές, αλλά να φτιαχτεί μία ομάδα, να υπάρχει ένα ομαδικό πνεύμα.

Η Μαρία λοιπόν μου είπε ότι πώς σου φαινόταν η Μπέττυ. Εγώ για την Μπέττυ είπα κατευθείαν “ναι”, εκατό τοις εκατό “ναι”, την εκτιμώ ιδιαιτέρως, τη συμπαθώ ιδιαιτέρως. Έχουμε συνεργαστεί τη δεύτερη φορά που παρουσίασε τη Eurovision, που ήταν εξαιρετική, όπως και εξαιρετική ήταν και η πρώτη φορά. Δηλαδή είχα χαζέψει πραγματικά γιατί δεν την είχα δει και ζωντανά, είχα παράσταση και γύρισα μετά στο σπίτι και την είδα με τη Ματθίλδη, ήταν μία υπέροχη βραδιά.

Οπότε μόλις μου είπε η Μαρία “Μπέττυ”, λέω “οπωσδήποτε”. Ωραία, λέω, είναι τρεις οι βραδιές πρέπει να βρούμε και έναν τρίτο άνθρωπο. Και εκεί συζητούσαμε και λέω στη Μαρία “την Κατερίνα;”. Λέει η Μαρία αμέσως “ναι” και έγινε και η πρόταση στην Κατερίνα. Θεωρούσα όμως σίγουρο ότι η Κατερίνα με την Μπέττυ θα ταιριάξουν. Ήμουνα βέβαιος γι’ αυτό».

H εξομολόγηση της Κατερίνας Βρανά

Την Πέμπτη (05.02.2026) η Κατερίνα Βρανά είχε μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής, «Breakfast@Star» για την παρουσίαση του εθνικού τελικού της Eurovision, μαζί με την Μπέττυ Μαγγίρα και τον Γιώργο Καπουτζίδη.

«Είμαι τεράστια φαν της Eurovision χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια. Και επειδή έχω συνεργαστεί και παλαιότερα με τον Γιώργο, μου είπε ο Γιώργος, με τηλεφώνησε και μου λέει ότι αυτός και η Μαρία Κοζάκου σκέφτονταν αν θα ήθελα να παρουσιάσω τον ελληνικό τελικό. Κι εγώ ήμουν “Εμένα δουλεύεις; Εννοείται», δήλωσε αρχικά.

Παράλληλα, σχολίασε το γεγονός ότι η ΕΡΤ να συμπεριλάβει ένα άτομο με αναπηρία στην παρουσίαση του διαγωνισμού.

«Έχω άπειρες αναπηρίες! Πάνω μου έχω τα πάντα. Δεν βλέπω καλά, δεν μιλάω καθαρά, είμαι σε αμαξίδιο… Μπράβο στην ΕΡΤ. Νιώθω ότι είναι ένα βήμα. Είναι ένα μικρό έως και μεγάλο βήμα στο να… και είναι και αυτό, ότι θέλω να μπορώ να αποδείξω ότι το ότι είμαι ανάπηρη δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που η ΕΡΤ αποφάσισε να το κάνει αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να δει ο κόσμος ότι ένα άτομο με αναπηρία, ένα ανάπηρο άτομο, μπορεί να κάνει ό,τι και οποιοσδήποτε άλλος», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Βρανά.

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική.

Ακούστε τα 14 τραγούδια του πρώτου ημιτελικού

1. «The other side», Alexandra Sieti

2. «Drop It», The Astrolabe

3. «Aphrodite», Desi G

4. «Ferto», Akylas

5. «Parea», Evangelia

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. «Slipping Away», Niya

8. «Χάνομαι», Marseaux

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Europa», Stefi

11. «The Songwriter», Revery

12. «Chaos», Dinamiss

13. «You & I», Stylianos

14. «Χίλια κομμάτια», Spheyiaa

Ακούστε τα 14 τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού

1. «Agapi», Rikki

2. «Back in the game», Garvin

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μarika

5. «Mad about it», D3lta

6. «Αστείο», Zaf

7. «No More Drama», Κianna

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», Tianora

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», Basilica

12. «Dark Side of the Moon», Good job Nicky

13. «Bulletproof», Koza Mostra

14. «Sabotage!», leroybroughtflowers

Ο μεγάλος ελληνικός τελικός για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.