Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Ακόμα και για θανάσιμο τραυματισμό, υπογράφεις ότι φέρεις εσύ την ευθύνη και όχι η παραγωγή»

«Γιατί βάζεις την υπογραφή σου σε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που ακόμα και τώρα δεν επιτρέπεται να πούμε τι είναι»
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην έναρξη της εκπομπής του «Ραντεβού το ΣΚ» αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor. Αναφέρθηκε επίσης, ως πρώην παίκτης του ριάλιτι, στα συμβόλαια που υπογράφουν οι παίκτες.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε πως τα συμβόλαια που υπογράφουν στο Survivor πως «ευτυχώς ή δυστυχώς παίρνουμε όλοι την ευθύνη και το υπογράφουμε. Για μένα προσωπικά να πω και απ’ ότι το συζητούσα με τους άλλους παίκτες εκείνης της χρονιάς, ήταν το μόνο που λίγο σε φοβίζει. Γιατί βάζεις την υπογραφή σου σε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που ακόμα και τώρα δεν επιτρέπεται να πούμε τι είναι.

Αλλά σίγουρα αυτός ο όρος λέει ότι εμείς φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τραυματισμό, σοβαρό τραυματισμό, θανάσιμο τραυματισμό…

Ό,τι κι αν συμβεί, εμείς φέρουμε την ευθύνη και όχι η εταιρεία παραγωγής. Που σημαίνει ότι όλοι όσοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, αναλαμβάνουν την ευθύνη», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

