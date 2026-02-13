Eurovision 2026: Good job Nicky, D3lta, Koza Mostra και Zaf στον τελικό του «Sing for Greece»

Μετά τον α’ φαντασμαγορικό ημιτελικό του «Sing for Greece», το βράδυ της Παρασκευής (13.02.2026) πραγματοποιείται ο β’ ημιτελικός. Στο τέλος της βραδιάς θα γνωρίζουμε ποια 7 από τα 14 κομμάτια θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής που θα αναδείξει το τραγούδι και τον καλλιτέχνη που πρόκειται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης.
Ο Good job Nicky πήγε πρώτος να επιλέξει τον αριθμό εμφάνισής του στον ελληνικό τελικό, μέσω κλήρωσης. Ο αριθμός σειράς που του έτυχε ήταν το 6, ενώ δήλωσε λίγα δευτερόλεπτα πριν ότι θα ήθελε ή το 2 ή το 6.
Έπειτα η Mikay κληρώθηκε στην 3η θέση και η Μαρίκα στην 4η θέση.
Ύστερα ο D3lta στην κλήρωση επιλέχθηκε στη 2η θέση.
Αμέσως μετά ο Leroybroughtflowers πήρε τη 13η θέση που ήθελε ο Ηλίας Κόζας, των Koza Mostra. Έπειτα ο Ηλίας Κόζας κληρώθηκε στην 7η θέση, ενώ ο Zaf που είχε μείνει τελευταίος πήρε τον αριθμό 11, που είχε απομείνει από τις 14 συνολικά θέσεις.
Το πρώτο «εισιτήριο» για τον τελικό πήρε ο Good job Nicky με το τραγούδι «Dark Side of the Moon».
Έπειτα η Mikay με το κομμάτι «Labyrinth» και έπειτα η Μαρίκα με το «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)».
Αμέσως μετά ανακοινώθηκε το όνομα του D3lta με το τραγούδι «Mad About it» και του Leroybroughtflowers με το «Sabotage».
To επόμενο «εισιτήριο» πήραν οι Koza Mostra με το «Bulletproof» και το τελευταίο ο Ζaf με το «Αsteio».
Με εμφάνιση που θύμιζε άγγελο, η Τάμτα ανέβηκε στη σκηνή του β' ημιτελικού και ερμήνευσε το κομμάτι «Άλλο τι λέω».
«Khorumi», ήταν το κομμάτι που είπε αμέσως μετά και ακολούθησε το «With Love», που είχε διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό το 2007, χωρίς να καταφέρει να διακριθεί.
Έπειτα, η Τάμτα μίλησε με τον Γιώργο Καπουτζίδη και μάλιστα έκανε αναφορά και στο κομμάτι «Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη», που ερμήνευσε η τηλεοπτική Ζουμπουλία στο «Πάρα Πέντε».
Οι παρουσιαστές μέτρησαν αντίστροφα μαζί με τους υποψήφιους και ανακοίνωσαν ότι οι γραμμές έκλεισαν.
Στη συνέχεια, η Antigoni, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό φέτος, ανέβηκε στο stage, ερμηνεύοντας το κομμάτι της, «Jalla».
Έπειτα, ο πρόεδρος της επιτροπής η οποία επέλεξε τα 28 τραγούδια, Γιώργος Θεοφάνους, ανέβηκε στη σκηνή και μίλησε για την εμπειρία του, τονίζοντας ότι όλοι οι καλλιτέχνες αξίζουν και θα αναδειχτεί η δουλειά τους μέσα από τον διαγωνισμό, είτε κερδίσουν είτε όχι.
«Είδα στη σκηνή 28 επαγγελματίες. Μην είστε με το πιστόλι στον κρόταφο αύριο προς αυτά τα παιδιά», τόνισε ο γνωστός τραγουδοποιός.
Μάλιστα, ο Γιώργος Θεοφάνους ανέφερε ότι πήγε στη Eurovision 3 φορές σαν συνθέτης και 5 σαν μαέστρος.
Εκεί ήταν και η Μαριάννα Ευστρατίου, που έχει εκπροσωπήσει 2 φορές τη χώρα μας στον διαγωνισμό.
Η Κατερίνα Βρανά ενημέρωσε ότι οι γραμμές άνοιξαν και θα παραμείνουν ανοιχτές για 20 λεπτά, όπως συνέβη και στον α' ημιτελικό.
Έπειτα, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης πήγαν κοντά στους 7 τελευταίους υποψήφιους.
Ξεχώρισε η στιγμή που ο παρουσιαστής πλησίασε τον Ηλία Κόζα των Koza Mostra, είπαν κάποιους στίχους από το «Alcohol is free» και ο τραγουδιστής δήλωσε ότι η Κlavdia ήταν ένας από τους λόγους που πήρε την απόφαση να επιστρέψει στη Eurovision.
Η Κατερίνα Βρανά ενημέρωσε το κοινό τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ψηφίσει. Όπως ανέφερε εντός κι εκτός Ελλάδας, μπορούν να ψηφίσουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote και με SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Υπογραμμίζοντας ότι μπορούν να στείλουν μέχρι 10 SMS.
Τελευταίος ανέβηκε στη σκηνή ο Leroybroughtflowers, ερμηνεύοντας το κομμάτι Sabotage!».
To δημοφιλές συγκρότημα Koza Mostra που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision του 2013, μαζί με τον Αγάθωνα, διεκδικούν ξανά μία θέση στον διαγωνισμό, με το τραγούδι «Bulletproof».
Αμέσως μετά ανέβηκε στη σκηνή ο Good job Nicky, o οποιός θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί του «Sing for Greece» και τραγούδησε το κομμάτι του, με τίτλο «Dark Side of the Moon».
Στη συνέχεια η Basilica τραγούδησε το δικό της κομμάτι, με τίτλο «Set Everything On Fire».
Ύστερα η Victoria Anastasia πήρε θέση στο stage και ερμήνευσε το τραγούδι της με τίτλο, «Whatcha Doin To Me».
Έπειτα ήρθε η σειρά της Tianora, που ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι της, «Anatello».
Ακόμα 7 καλλιτέχνες περίμεναν τη σειρά τους για να ανέβουν στη σκηνή του «Sing for Greece».
Πρώτη εμφανίστηκε η Stella Kay με το τραγούδι της, που είχε τίτλο «You Are The Fire».
Ύστερα από την παρουσίαση των 7 πρώτων τραγουδιών του β' ημιτελικού, η Κατερίνα Βρανά πήρε τον λόγο και ανακοίνωσε ότι ήρθε η στιγμή να γίνει ένα μικρό διάλλειμα στο διαγωνιστικό μέρος.
Έπειτα, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησαν με τους ερμηνευτές που παρουσίασαν ήδη τα κομμάτια τους και εκείνοι εξέφρασαν τα συναισθήματά τους.
Αμέσως μετά τη θέση της στη σκηνή πήρε η Kianna, ερμηνεύοντας «No More Drama».
Στη συνέχεια, ήρθε η σειρά του Ζaf, ο οποίος τραγούδησε το δικό του κομμάτι με ελληνικό στίχο και τίτλο «Asteio».
Πέμπτος στο stage ανέβηκε ο D3lta, ο οποίος με ιδιαίτερη σκηνική παρουσία, τραγούδησε «Mad About it».
Αμέσως μετά η Μαρίκα εμφανίστηκε στη σκηνή, ερμηνεύοντας το τραγούδι της με τίτλο «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)».
Έπειτα ήρθε η σειρά της Mikay, η οποία ανέβηκε στο stage και τραγούδησε το «Labyrinth».
O δεύτερος καλλιτέχνης που ανέβηκε στη σκηνή ήταν ο Garvin, ο οποίος ερμήνευσε το κομμάτι του, με τίτλο «Back in the game».
Ο Rikki μετά την προβολή του εισαγωγικού του βίντεο άνοιξε το διαγωνιστικό μέρος ερμηνεύοντας το κομμάτι του με τίτλο «Agapi».
Μετά από μερικές πολύτιμες πληροφορίες που έδωσαν οι παρουσιαστές για το πώς θα κυλήσει η βραδιά, ξεκίνησε το διαγωνιστικό μέρος.
Η Μπέττυ Μαγγίρα εξήγησε ότι και σήμερα το κοινό μπορεί να ψηφίσει μέχρι 10 φορές, τονίζοντας ότι μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.
Αμέσως μετά οι τρεις παρουσιαστές της βραδιάς, Κατερίνα Βρανά, Μπέττυ Μαγγίρα και Γιώργος Καπουτζίδης βγήκαν στη σκηνή και υποδέχτηκαν τους τηλεθεατές.
«Καλησπέρα Ελλάδα», είπε η Κατερίνα Βρανά, καλωσορίζοντας το κοινό στον β' ημιτελικό.
Η βραδιά ξεκίνησε με τους υποψήφιους να ερμηνεύουν μαζί αγαπημένα κομμάτια που έχουν εκπροσωπήσει στο παρελθόν τη χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό.
Ανάμεσά τους το «Μάθημα σολφέζ» και το «Shake it».
Μαζί θα παρακολουθούσουμε τον β' ημιτελικό του «Sing for Greece», που θα αναδείξει το τραγούδι που αναμένεται να εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.
Πριν από δύο ημέρες πραγματοποίηθηκε ο πρώτος ημιτελικός και 7 από τα 14 τραγούδια πήραν το «χρυσό εισιτήριο» για τον ελληνικό τελικό.