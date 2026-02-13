Eurovision 2026: Good job Nicky, D3lta, Koza Mostra και Zaf στον τελικό του «Sing for Greece»

Η σειρά εμφάνισης στον τελικό

Ο Good job Nicky πήγε πρώτος να επιλέξει τον αριθμό εμφάνισής του στον ελληνικό τελικό, μέσω κλήρωσης. Ο αριθμός σειράς που του έτυχε ήταν το 6, ενώ δήλωσε λίγα δευτερόλεπτα πριν ότι θα ήθελε ή το 2 ή το 6.

Έπειτα η Mikay κληρώθηκε στην 3η θέση και η Μαρίκα στην 4η θέση.

Ύστερα ο D3lta στην κλήρωση επιλέχθηκε στη 2η θέση.

Αμέσως μετά ο Leroybroughtflowers πήρε τη 13η θέση που ήθελε ο Ηλίας Κόζας, των Koza Mostra. Έπειτα ο Ηλίας Κόζας κληρώθηκε στην 7η θέση, ενώ ο Zaf που είχε μείνει τελευταίος πήρε τον αριθμό 11, που είχε απομείνει από τις 14 συνολικά θέσεις.