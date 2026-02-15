Eurovision 2026: Η φωτογραφία του Good job Nicky με τη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδελφό του πριν από τον ελληνικό τελικό

Μερικές ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος ελληνικός τελικός του «Sing for Greece» που θα αναδείξει τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision, o Good job Nicky, ένα από τα μεγάλα φαβορί, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση, δημοσιεύοντας μία σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδελφό του, Μιχαήλ Βαρθακούρη.

Ο Good job Nicky είναι ο δεύτερος καρπό του έρωτα που έζησε η γνωστή ηθοποιός με τον Γιάννη Πάριο. Η Σοφία Αλιμπέρτη έχει μεγάλη αδυναμία τόσο σε εκείνον όσο και στον μεγαλύτερο γιο της, Μιχαήλ Βαρθακούρη, που είναι φωτογράφος, στηρίζοντας πάντα τα βήματά τους. Λίγο πριν τον ελληνικό τελικό της Eurovision, ο νεαρός τραγουδιστής μοιράστηκε μία σειρά απο φωτογραφίες στο Instagram και μοιράστηκε δημοσίως τις σκέψεις του.

«Σήμερα το βράδυ θα βρεθούμε όλοι μαζί στη σκηνή, σαν μια ομάδα. Θα σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον και στο τέλος θα δούμε ποιος θα συνεχίσει αυτό το ταξίδι παρακάτω. Αλλά απόψε, πάνω απ’ όλα, ανεβαίνουμε μαζί.

Για μένα, το πιο σημαντικό δεν είναι το αποτέλεσμα. Είναι οι άνθρωποι που γνώρισα σε αυτή τη διαδρομή. Οι συνεργασίες που χτίστηκαν από το μηδέν, οι πρόβες, οι διαφωνίες που μας έκαναν καλύτερους, οι συζητήσεις, η δημιουργία. Άνθρωποι με ταλέντο, με πάθος, με όραμα, που ο καθένας έβαλε το δικό του κομμάτι σε αυτό που ζούμε.

Αυτό το ταξίδι άφησε αποτύπωμα. Στον τρόπο που σκέφτομαι, στον τρόπο που δουλεύω, στο πώς βλέπω τα επόμενα βήματα της καριέρας μου. Και αυτό το οφείλω στους ανθρώπους που συμπορευτήκαμε.

Είμαι πραγματικά ευγνώμων που υπήρξα μέρος αυτής της προσπάθειας. Ευγνώμων για τις συνεργασίες, για τις στιγμές, για τη δημιουργία που μοιραστήκαμε.

Σας ευχαριστώ όλους για όσα ζήσαμε μαζί. Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείξατε. Την πήρα, τη νιώθω και τη δίνω πίσω. Αν μια λέξη μπορεί να περιγράψει αυτό που νιώθω σήμερα, είναι η ευγνωμοσύνη. I love you to the moon and back», έγραψε ο Good job Nicky στην ανάρτησή του.