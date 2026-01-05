Eurovision 2026: Η Mikay για το τραγούδι που θα πάει στον ελληνικό τελικό, τον θάνατο της μαμάς της και τη ζωή στην Κίνα

Mία από τους 28 καλλιτέχνες που θα δώσουν «μάχη» για να εκπροσωπήσουν φέτος την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision είναι και η νεαρή τραγουδίστρια, Mikay.

Η τραγουδίστρια Mikay ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» το απόγευμα της Δευτέρας (04.01.2026) και μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για τη συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Labyrinth». Η συζήτηση ξεκίνησε από την απώλεια της μητέρας της, ενώ στη συνέχεια η Mikay αναφέρθηκε στα χρόνια που έζησε στην Ασία.

«Mikay με φωνάζουν οι περισσότεροι. Η μαμά μου με έλεγε Μίμα ή αγάπη μου. Η αλήθεια είναι ότι είναι το σκοτεινό μου σημείο αυτό. Με πιάσατε αμέσως. Πού να το ξέρετε; Έχω χάσει τη μαμά μου πριν από 1,5, 2 χρόνια κλείσαμε», είπε αρχικά.

«Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη σχετικά με το τραγούδι. Ανυπομονώ τόσο πολύ να το ακούσει ο κόσμος, εσείς. Αυτό που έπαιξε, τα 15 δευτερόλεπτα, δεν δείχνουν τίποτα από το τραγούδι. Το τραγούδι είναι όλο μια έκπληξη. Είναι παντού διαφορετικό. Ανυπομονώ πάρα πολύ να το ακούσετε», ανέφερε για το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό, προσθέτοντας: «Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να πάω στην Eurovision. Ο τίτλος του τραγουδιού αρχικά είναι 100% Ελλάδα. Labyrinth. Λαβύρινθος. Σε όποια γλώσσα και αν το μεταφράσεις… είναι Ελλάδα».

«Το τραγούδι λέει ότι βγαίνω από το λαβύρινθο. Σπάω τα τείχη, τα σπάω όλα, βγαίνω από το λαβύρινθο και είμαι η καλύτερή μου εκδοχή. Βγαίνω από το σκοτάδι, βρίσκω το φως. Έχει γραφτεί ακριβώς για την Eurovision. Το γράψαμε επειδή θέλαμε φέτος να δώσουμε συμμετοχή στον εθνικό τελικό και το γράψαμε ξεκάθαρα μόνο γι’ αυτόν τον σκοπό. Με πήρε η Κική Τσόλκα από τη Minos, η Κική μου η αγαπημένη για να μου πει ότι προκριθήκαμε. Ήμουν, συγκεκριμένα, στην Κίνα με τη συνεργάτιδά μου την Goldie, μέσα στο ταξί, στη Σανγκάη εκείνη τη στιγμή, και ακούω το ηχητικό της Κικής και ξεκινήσαμε να τσιρίζουμε και παρ’ ολίγον να τρακάρουμε κιόλας.», ανέφερε ακόμα.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην αγάπη που τρέφει για τις χώρες της Ασίες, αλλά και τα χρόνια που έζησε στην Κίνα.

«Εγώ δεν κατάγομαι από Κίνα ή Κορέα ή Ιαπωνία, αλλά έχω ζήσει στην Κίνα τρία χρόνια για δουλειά. Τραγουδούσα στην Κίνα. Τραγουδούσα κινέζικα, αγγλικά, κορεάτικα, ιαπωνικά. Ήταν εμπειρία ζωής. Αρχικά με άλλαξε πάρα πολύ, με έπλασε, με έκανε πολύ διαφορετικό άνθρωπο, προς την καλή πλευρά. Μου έβγαλε τα πιο θετικά μου στοιχεία. Με σκληραγώγησε, μπορώ να πω. Και γενικά το να είσαι τόσο μακριά από το σπίτι, σε έναν κόσμο που είναι τόσο διαφορετικός από αυτόν που έχεις ζήσει και μεγαλώσει, σε κάνει πολύ διαφορετικό άνθρωπο και σου μαθαίνει να εκτιμάς και παραπάνω.

Ήμουν με τον συνεργάτη μου τον Φώτη Κατσάνο, που έχουμε γράψει και το Labyrinth. Στην Κορέα δεν πήγα για δουλειά τότε. Αλλά, λόγω του ότι στην Κίνα υπάρχουν Κορεάτες, Ιάπωνες, τραγουδούσα και κάποια κορεάτικα και ιαπωνικά εκεί», δήλωσε.

«Και η K-pop, αν αναρωτιέστε πώς ήρθε…Όταν γύρισα Ελλάδα και μου ζητούσαν στα social τα παιδιά στο TikTok, “πες αυτό, πες εκείνο, πες το άλλο” σε covers τραγούδια, ξεκίνησα να τους λέω τα κομμάτια που τραγουδούσα κυρίως στην Κίνα. Και έκανα κάποια κορεάτικα, κάποια ιαπωνικά και εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο μεγάλο κοινό στην Ελλάδα. Δεν είχα ιδέα. Και κάπως έτσι εξελίχθηκε αυτό και μετά κυκλοφορήσαμε και με την εταιρεία μου τη Minos EMI το τραγούδι μου, το debut, το με τη Minos, το “Bla bla bla” στα κορεάτικα, και στα ιαπωνικά, στα κινέζικα και πήγε αρκετά καλά», ανέφερε στη συνέχεια.

«Γενικά η Κίνα, σαν κοινό που τους έχω ζήσει παραπάνω… επειδή εγώ τραγουδούσα και κινέζικα έτσι στην Κίνα. Όταν τους τραγουδούσα κινέζικα τρελαίνονταν. Όπως και τώρα που ήμουν στην Κίνα για live είχε τρελή ανταπόκριση. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ζεστός, πάρα πολλή αγάπη», παραδέχτηκε ακόμα η νεαρή τραγουδίστρια.

«Μιλάω τη γλώσσα, μπορώ και συνεννοούμαι. Tον πρώτο χρόνο δεν προσπαθούσα καθόλου να μάθω, δεν το είχα καν στο μυαλό μου ότι θα μάθω κινέζικα. Και ξαφνικά μετά από έναν χρόνο είχα αρχίσει να καταλαβαίνω. Άκουγα τι λέγανε και καταλάβαινα. Και λέω “ωχ, τι γίνεται τώρα”. Και άρχισα έτσι να θέλω να μάθω. Και χωρίς να μελετήσω, μέσα από τα τραγούδια, ξεκίνησα…», είπε στη συνέχεια η Mikay.