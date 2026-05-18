Eurovision 2026: Η νικήτρια Dara επέστρεψε στη Βουλγαρία – Η «υδάτινη αψίδα» και η αποθέωση στο αεροδρόμιο της Σόφιας

Η θριαμβεύτρια της Eurovision 2026, επέστρεψε στη Βουλγαρία και γνώρισε την αποθέωση από εκατοντάδες άτομα που την περίμεναν στο αεροδρόμιο της Σόφιας. Η τραγουδίστρια δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά και τη συγκίνησή της, για τις εκδηλώσεις λατρείας στο πρόσωπό της. Η νίκη στον μουσικό διαγωνισμό ήταν κάτι που δεν περίμενε όταν ξεκινούσε αυτό το «όμορφο ταξίδι» της. Το τελευταίο διάστημα όμως, το άκρως χορευτικό «Bangaranga» που ερμήνευσε, είχε αρχίσει να συγκαταλέγεται στα φαβορί.

Λίγες ώρες μετά τη νίκη της στη Eurovision 2026, η Dara και οι στενοί συνεργάτες της επέστρεψαν στη Βουλγαρία. Η 27χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της Σόφιας, όπου εκατοντάδες θαυμαστές την περίμεναν κρατώντας σημαίες της Βουλγαρίας και φωνάζοντας συνθήματα για τη μεγάλη ιστορική επιτυχία της χώρας τους. Μάλιστα, κατά την άφιξη του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε και η εντυπωσιακή τελετή της «υδάτινης αψίδας», μία ιδιαίτερη τιμητική κίνηση που συνηθίζεται σε ξεχωριστές περιστάσεις, με την ίδια να δείχνει εμφανώς συγκινημένη.

Η Dara δεν έκρυψε τη χαρά της στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας πως το μόνο που θέλει μετά τη νίκη είναι να επιστρέψει στο σπίτι της, να φάει πίτσα και να κλάψει φορώντας τις πιτζάμες της, γιορτάζοντας τόσο τη νίκη στη Eurovision όσο και την πρώτη επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της.

Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε ζωντανά το «Bangaranga», με το συγκεντρωμένο πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα και επευφημίες. Η διάθεση της βραδιάς ήταν γιορτινή, με τη Dara να χορεύει ακόμη και δίπλα σε αστυνομικούς και μέλη της ασφάλειας του αεροδρομίου.

Η βραδιά έκλεισε με την ίδια να αποχωρεί καταχειροκροτούμενη, κρατώντας στα χέρια της ένα λούτρινο αρκουδάκι που της χάρισε μία νεαρή θαυμάστρια. Η Darina Yotova (Dara) όπως είναι το πλήρες όνομά της κατάγεται από τη Βάρνα, μια πόλη στις ακτές της θάλασσας, και είναι απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Τεχνών και έχει γεννηθεί το 1998. Από πολύ μικρή ηλικία, μόλις επτά ετών, ασχολήθηκε με την παραδοσιακή βουλγαρική μουσική, ενώ αργότερα ακολούθησε τον δρόμο της σύγχρονης ποπ σκηνής.

Η νίκη στη Eurovision ανοίγει νέους ορίζοντες στην καριέρα της 27χρονης τραγουδίστριας. Αυτό που προέχει για εκείνη είναι η ξεκούραση και στη συνέχεια οι σκέψεις για να πάρει τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον.

#Eurovision 2026 winner DARA has arrived back home and was met by a large group of fans at Sofia Airport



Asked by reporters what she will do next, she said she will “go home, eat pizza, and cry in pajamas” to celebrate her win and first wedding anniversary.



Η Dara έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο X Factor Βουλγαρίας το 2015, ενώ το πρώτο της single με τίτλο «K’vo ne chu», που κυκλοφόρησε το 2016, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και βρέθηκε στις κορυφαίες θέσεις. Από εκείνο το σημείο και μετά, η πορεία της στον χώρο της μουσικής απογειώθηκε, συνοδεύτηκε από σημαντικές διακρίσεις, συναυλίες με συνεχόμενα sold out και τεράστια απήχηση των τραγουδιών και των βιντεοκλίπ της στο διαδίκτυο.