Eurovision 2026: Live o B’ ημιτελικός, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το «Jalla»

Αγωνία για τις χώρες που διεκδικούν ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό
Alexandra Capitanescu,
H Alexandra Capitanescu/ REUTERS / Lisa Leutner
Ο Β’ ημιτελικός της 70ης Eurovision μεταδίδεται απόψε, Πέμπτη (14.05.2026) στην ΕΡΤ1, στις 22:00. Στον σχολιασμό βρίσκονται και απόψε οι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ είναι και η σειρά της Κύπρου να διαγωνιστεί με την Antigoni Buxton και το «Jalla».

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision, θα εμφανιστούν απόψε οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Από τον Β’ ημιτελικό θα προκριθούν 10 χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν το Σάββατο 16 Μαΐου τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto».

22:41 | 14.05.2026
Έπειτα ήρθε η σειρά της Ελβετίας

Την Ελβετία εκπροσωπεί φέτος η Veronica Fusaro, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και ερμεύσει το κομμάτι «Alice».

22:32 | 14.05.2026
Το διαγωνιστικό μέρος συνεχίστηκε με την Αρμενία

Ο Simón ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδισε το κομμάτι «Paloma Rumba». Η τραγουδιστής εκπροσωπεί την Αρμενία.

22:29 | 14.05.2026
Η 17χρονη Monroe  στη σκηνή για λογαριασμό της Γαλλίας

Έπειτα ακολούθησε η Γαλλία, με τη Monroe και το κομμάτι «Regarde», που δε διαγωνίζεται διότι ανήκει στις «Big 5». 

22:28 | 14.05.2026
Ο παρουσιαστής ντύθηκε «κοτόπουλο»

Με πολύ χιούμορ ο παρουσιαστής του σόου προλόγισε τη Γαλλιά που δε διαγωνίζεται.

22:23 | 14.05.2026
Ακολούθησε η Τσεχία

Ο νεαρός τραγουδιστής Daniel Žižka ανέβηκε στη σκηνή για λογαριασμό της Τσεχίας και ερμήνευσε το κομμάτι του, με τίτλο «Crossroads».

22:18 | 14.05.2026
Η σειρά του Λουξεμβούργου

Αμέσως μετά στη σκηνή ανέβηκε η συμμετοχή του Λουξεμβούργου. Η Eva Marija τραγούδισε το κομμάτι της, με τίτλο «Mother Nature».

22:17 | 14.05.2026
H Alexandra Căpitănescu στο stage

Aκολούθησε η σειρά της Ρουμανίας, που θεωρείται φαβορί! Η Alexandra Căpitănescu σάρωσε τη σκηνή με το «Choke Me».

22:11 | 14.05.2026
H Jiva στη σκηνή

Ακολούθησε η Jiva με το τραγούδι «Just Go», που εκπροσωπεί το Αζερμπαϊτζάν.

22:07 | 14.05.2026
Πρώτη στη σκηνή η Βουλγαρία

Η Βουλγαρία με την Dara και το τραγούδι «Bangaranga», άνοιξε το διαγωνιστικό μέρος. 

Το τραγούδι συνυπογράφει ο Δημήτρης Κοντόπουλος. 

22:06 | 14.05.2026
Η Μαρία Κοζάκου αποκάλυψε ότι κατάγεται από την Κύπρο

Ο Γιώργος Καπουτζίδης προκάλεσε τη συμπαρουσιάστρια του να μιλήσει απόψε κυπριακά, καθώς διαγωνίζεται και η Antigoni Buxton.

22:06 | 14.05.2026
15 χώρες διαγωνίζονται και 10 θα περάσουν στον μεγάλο τελικό

Επίσης θα δούμε και 3 ακόμα εμφανίσεις χωρών που ανήκουν στις «Big 5».

22:01 | 14.05.2026
Στη σκηνή οι παρουσιαστές

Oι δύο παρουσιαστές, η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski, ανέβηκαν στο stage και ερμήνευσαν το τραγούδι του JJ που κέρδισε την περσινή Eurovision.

21:55 | 14.05.2026
Καλησπέρα σας από το newsit.gr

Aπόψε θα παρακολουθήσουμε live όλα όσα θα συμβούν στον β' ημιτελικό της Eurovision που διεξάγεται απόψε Πέμπτη (14.05.2026) στη Βιέννη, όπου διαγωνίζεται και η Κύπρος. 

