Eurovision 2026: Live o B’ ημιτελικός, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το «Jalla»

Ο Β’ ημιτελικός της 70ης Eurovision μεταδίδεται απόψε, Πέμπτη (14.05.2026) στην ΕΡΤ1, στις 22:00. Στον σχολιασμό βρίσκονται και απόψε οι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ είναι και η σειρά της Κύπρου να διαγωνιστεί με την Antigoni Buxton και το «Jalla».

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision, θα εμφανιστούν απόψε οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Από τον Β’ ημιτελικό θα προκριθούν 10 χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν το Σάββατο 16 Μαΐου τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto».