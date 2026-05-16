Eurovision 2026: Live ο μεγάλος τελικός – Ο Akylas εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Ferto»

25 χώρες διεκδικούν την πρωτιά στον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό
Akylas
O Akylas / REUTERS / Lisa Leutner
Ο μεγάλος τελικός της Eurovision διεξάγεται απόψε, Σάββατο (16.05.2026) και η Ελλάδα διεκδικεί την πρωτιά με τον Akyla και το τραγούδι, που εμφανίζεται «Ferto» 6ο στη σειρά εμφάνισης των χωρών.

Η ΕΡΤ1 μεταδίδει απευθείας από τη Βιέννη τον τελικό της Eurovision, όπου διαγωνίζεται ο Akylas, μεταφέροντας τον παλμό της μεγάλης γιορτής της 70ής επετειακής διοργάνωσης. Στον σχολιασμό βρίσκονται για δέκατη φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, μεταφέροντας με χιούμορ, εύστοχες παρατηρήσεις και τη μοναδική τους χημεία όλα όσα συμβαίνουν στη σκηνή του Wiener Stadthalle. Παράλληλα, η Klavdia θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι.

Οι χώρες που διαγωνίζονται στον αποψινό τελικό, με σειρά εμφάνισης, είναι οι εξής: Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία και Αυστρία. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, SMS ή online στο www.esc.vote.

22:02 | 16.05.2026
Ο JJ και η συμφωνική της Βιέννης στη σκηνή

Με ένα μουσικό υπερθέαμα ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός της Eurovision.

22:00 | 16.05.2026
Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου υποδέχτηκαν τους τηλεθεατές

Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός της Eurovision με ένα βίντεο του JJ που κέρδισε πέρσι τον διαγωνισμό.

21:34 | 16.05.2026
Καλησπέρα σας από το newsit.gr

Απόψε διεξάγεται στη Βιέννη ο μεγάλος τελικός της Εurovision, όπου διαγωνίζεται και η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto».

Μαζί θα παρακολουθήσουμε live όλα όσα θα συμβούν.

Καλή επιτυχία Ελλάδα!

