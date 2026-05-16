Survivor: Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Μάνος Μαλλιαρός – Θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο από τον αδελφό και τη σύντροφό του

Πίσω στα πάτρια εδάφη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο παίκτης του «Survivor», Μάνος Μαλλιαρός, ο οποίος ήταν μπροστά στον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, που τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους στον Άγιο Δομίνικο, ενώ έκανε ψαροντούφεκο.

Ο αδελφός του, Γιάννης Μαλλιαρός και η σύντροφός του, βρέθηκαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας, Ελευθέριος Βενιζέλος, για να υποδεχτούν τον αγαπημένο τους, Μάνο Μαλλιαρό, μετά την περιπέτεια που είχε στο «Survivor». Υπενθυμίζεται ότι ο παίκτης εξαιτίας αυτού που βίωσε έπαθε νευρικό κλονισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Μάνος Μαλλιαρός, αν και ταλαιπωρήθηκε αρκετά τις τελευταίες ημέρες, είναι καλά στην υγεία του και επέστρεψε στην Ελλάδα ευδιάθετος και χαμογελαστός.

Εκτός από τον αδελφό του, στο αεροδρόμιο βρέθηκε και η σύντροφος του Μάνου Μαλλιαρού για να τον υποδεχτεί.

«Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για τα μηνύματά του. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που έχει συμβεί. Ο Σταύρος είναι το μόνο πράγμα που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή κι εμένα και την παραγωγή.

Είμαστε διαρκώς σε επικοινωνία, ο Σταύρος είναι καλά, σε καλό νοσοκομείο. Θα έρθει σύντομα. Η διάθεσή του είναι καλή», δήλωσε ο Μάνος Μαλλιαρός στις τηλεοπτικές κάμερες όταν έφτασε στο αεροδρόμιο.

«Πριν από λίγα λεπτά επικοινωνήσαμε τηλεφωνικώς με τον αδερφό μου, Μάνο. Είναι καλά στην υγεία του και ιδιαίτερα χαρούμενος που ο Σταύρος ξεπέρασε τον κίνδυνο.

Ο ίδιος ευχαριστεί όλους για τις ευχές και τις προσευχές σας αυτές τις δύσκολες ώρες. Παράλληλα, ως οικογένεια, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για τη στήριξη και την αγάπη σας. Να είστε όλοι καλά», είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες ο Γιάννης Μαλλιαρός στο Instagram για τον αδελφό του.

Εν τω μεταξύ, ο Σταύρος Φλώρος έκανε το Σάββατο μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.