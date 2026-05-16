Survivor: Η συγκινητική πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου – «Κάντε μια προσευχή για εμένα»

«Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου», έγραψε ο 22χρονος παίκτης του Survivor, στην πρώτη του ανάρτηση στα social media, μετά το ατύχημά του.

Ο Σταύρος Φλώρος, έκανε σήμερα (16.05.2026) την πρώτη του ανάρτηση, μόλις λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στο Survivor, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να του ακρωτηριάσουν το πόδι.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο παίκτης του Survivor αναφέρθηκε στη μεγάλη στήριξη που έχει δεχτεί από τον κόσμο, αποκαλύπτοντας πως τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης είναι αμέτρητα.

«Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα είναι ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Πώς γίνεται κάποιος να μη χαμογελάει με όλα αυτά;

Δυστυχώς, δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω σε όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους. Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα, ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά», έγραψε ο Σταύρος Φλώρος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος είχε πάει να κάνει ψαροντούφεκο μαζί με τον συμπαίκτη του στο ριάλιτι, Μάνο Μαλλιαρό, όταν ένα ταχύπλοο πέρασε από πάνω τους με αποτέλεσμα η προπέλα του σκάφους να χτυπήσει τον Σταύρο Φλώρο, ακρωτηριάζοντάς του το αριστερό πόδι και τραυματίζοντας πολύ σοβαρά και το δεξί του πόδι.

Ο νεαρός παίκτης αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στις ΗΠΑ.