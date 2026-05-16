Έρρικα Πρεζεράκου για Σταύρο Φλώρο: Ακόμα κι αν το σώμα τον πηγαίνει πίσω, η ψυχή του να ξέρει ότι κοιτάει μπροστά

Η Έρρικα Πρεζεράκου μίλησε για το τραγικό ατύχημα που είχε ο Σταύρος Φλώρος από το «Survivor» και του έδωσε τη δική της συμβουλή, καθώς είχε περάσει μία ανάλογη περιπέτεια στο παρελθόν.

Η γνωστή αθλήτρια ήταν καλεσμένη την Παρασκευή (15.05.2026) στο «Just the 2 of us» και παραχώρησε δηλώσεις στη εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Όσα είπε η Έρρικα Πρεζεράκου για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου του «Survivor» προβλήθηκαν το Σάββατο.

Σημειώνεται ότι η πρώην πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα το καλοκαίρι του 2020, όταν τραυματίστηκε από σκάφος στην Κύθνο. Όλα έγιναν ενώ βρισκόταν στη θάλασσα και χτυπήθηκε από την προπέλα ταχύπλοου, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί μέρος δύο δαχτύλων της.

«Αρχικά να πω ότι η προπέλα είναι το πιο άτιμο πράγμα που μπορεί να υπάρξει μέσα σε μία θάλασσα. Και το ξέρω γιατί ο μπαμπάς μου είχε ναυπηγείο με σκάφη αναψυχής, κάθε χρόνο κάποιος έφευγε, πόσο μάλλον τώρα.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μέσα στη ζωή όλα, και το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι ακόμα κι αν το σώμα τον πηγαίνει λίγο πίσω, η ψυχή του να ξέρει ότι κοιτάει μπροστά. Οπότε να συντονιστεί με αυτό και όλα θα πάνε καλά», δήλωσε η Έρρικα Πρεζεράκου.