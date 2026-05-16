Τελικός Eurovision 2026: Ο Akylas εντυπωσίασε τα πλήθη με το «Ferto»

Η σημαντικότερη στιγμή για τον Akyla έφτασε! Ο νεαρός καλλιτέχνης που εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα στη Eurovision ανέβηκε στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου (16.05.2026) και εντυπωσίασε τα πλήθη στον μεγάλο τελικό με το κομμάτι «Ferto».

Με ενέργεια και ανεβασμένη διάθεση ο Akylas σάρωσε το stage, ξεσηκώνοντας τους πάντες στους ρυθμούς του δυναμικού του τραγουδιού. Άλλωστε ο ταλαντούχος τραγουδιστής θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί του μεγάλου τελικού της Eurovision.

Η παρουσία του ενθουσίασε όλους τους Eurofans.

«Είναι σαν ψέμα αυτό που ζω, είναι πραγματικά πολύ όμορφα γιατί το πιο σημαντικό είναι, πραγματικά, να παλεύεις για αυτά που θέλεις και λαχταράς και να μην το βάζεις ποτέ κάτω. Και εγώ πέρασα από πολλά στάδια. Ήμουν στο Μουσικό Γυμνάσιο, μετά πέρασα στη μαγειρική, δούλευα σε κουζίνες, ήρθα στην Αθήνα, έκανα μουσική εδώ πέρα – παράλληλα δούλευα σε κουζίνες.

Μετά έφυγα σε κρουαζιερόπλοιο, γύρισα, βρέθηκα στον δρόμο στο Μοναστηράκι να τραγουδάω και παρ’ όλα αυτά δεν το είχα βάλει κάτω. Συνέχισα να προσπαθώ. Κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει, ακόμα και να χάσεις αυτό το παιχνίδι, να πατήσεις try again, να ξαναμπείς σε αυτή την πίστα και να παλέψεις ακόμα πιο δυνατά», είχε δηλώσει ο Akylas σε πρόσφατη συνέντευξή του.