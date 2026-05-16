Σία Κοσιώνη: Το μήνυμα στην παρουσίαση του βιβλίου της «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ»

Το παιδικό βιβλίο της «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ» παρουσίασε η Σία Κοσιώνη το Σάββατο (16.05.2026) στον χώρο εκδηλώσεων του Public Συντάγματος. Πρόκειται για μία «ιστορία για ενθουσιώδη ανεβάσματα και επεισοδιακά κατεβάσματα, για αφράτα συννεφάκια, ζουμερές καρδούλες και μυστηριώδεις σαπουνόφουσκες».

Όπως τονίζεται στην περιγραφή του νέου βιβλίου που έγραψε η Σία Κοσιώνη είναι μία απολαυστική περιπέτεια μόνο για παιδιά (και αρκούδους) με χρυσές καρδιές.

Στη γεμάτη αίθουσα εκδηλώσεων του καταστήματος βρέθηκε πλήθος ανθρώπων, μεταξύ αυτών και ο σύζυγος της δημοσιογράφου, Κώστας Μπακογιάννης.

«Εγώ ξεκίνησα να γράφω παιδικά βιβλία επειδή έγινα μητέρα και ανακάλυψα έναν τρόπο να επικοινωνώ με τα παιδιά. Δηλαδή με το δικό μου παιδί πρώτα και καθώς επικοινώνησα με το δικό μου παιδί, εκπαιδεύτηκα να επικοινωνώ και με τα υπόλοιπα παιδιά. Πριν από αυτό ούτε το ‘χα ούτε μου το ‘χαν» ανέφερε αρχικά η Σία Κοσιώνη, κατά την παρουσίαση και προσέθεσε:

«Κοίτα να δεις τώρα πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και τα τελευταία οκτώμισι χρόνια που υπάρχει στη ζωή μου ο Δήμος (σ.σ. γιος της δημοσιογράφου), αποφάσισα ότι το κοινό που με ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα τα κοινά στα οποία απευθύνομαι και είναι πολλά, είναι το παιδικό κοινό. Με την έννοια ότι βλέπω στα παιδιά μία ελπίδα σε έναν κόσμο που πεισματικά αυτοκαταστρέφεται».

Και η Σία Κοσιώνη καταλήγοντας τόνισε: «Αν λοιπόν, σκέφτηκα, μπορώ εγώ μέσα από το δικό μου μετερίζι, από το δικό μου πεδίο εξειδίκευσης και γνώσης, αν μπορώ κάτι να προσφέρω, ένα ”εργαλειάκι” τόσο δα για αυτά τα παιδιά και για τους γονείς τους, έτσι ώστε να βοηθήσω να απαντηθούν ερωτήματα, απορίες που βλέπω ότι πνίγουν τα σπίτια, πνίγουν τις ελληνικές οικογένειες, ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Αυτή λοιπόν την τρύπα βρήκα και με την μεθοδολογία στην οποία κανείς δεν εκπαιδεύεται, δεν εξειδικεύεται, τη μεθοδολογία του γονιού».