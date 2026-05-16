Eurovision 2026: Αγωνία για τη Felicia της Σουηδίας – Λιποθύμησε μετά την πρόβα της Παρασκευής

Διπλά άτυχη είναι η νεαρή τραγουδίστρια Felicia που εκπροσωπεί φέτος τη Σουηδία στη Eurovision, καθώς πριν από λίγες ημέρες είχε χάσει τη φωνή της και μετά την πρόβα της Παρασκευής (15.05.2026) λιποθύμησε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τις τελευταίες ώρες, η 24χρονη καλλιτέχνιδα λιποθύμησε μετά την πρόβα της Eurovision το βράδυ της Παρασκευής και κλήθηκαν αμέσως γιατροί, όπως ανέφερε η επικεφαλής της σουηδικής αποστολής, Λότα Φούρεμπεκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οφείλονταν σε αφυδάτωση, υπερβολική ζέστη και στενά ρούχα. Αλλά όλα είναι καλά τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Felicia επρόκειτο να συναντηθεί με τον σουηδικό τύπο μετά τη σημαντική πρόβα τζενεράλε της Παρασκευής το βράδυ, η οποία αξιολογήθηκε από τις ομάδες της κριτικής επιτροπής. Αντ’ αυτού, τον τύπο συνάντησε η ομάδα της, η οποία ανακοίνωσε ότι η τραγουδίστρια είχε λιποθυμήσει μετά και χρειαζόταν ξεκούραση.

«Η Felicia είχε ήδη αρχίσει να αισθάνεται αδιαθεσία στο πράσινο δωμάτιο και ένιωθε λίγο ζάλη. Όταν κατεβήκαμε στα αποδυτήρια, λιποθύμησε. Τώρα καλέσαμε γιατρούς. Οφείλεται σε αφυδάτωση, υπερβολική ζέστη και στενά ρούχα. Αλλά όλα είναι καλά τώρα. Απλώς μια πτώση της αρτηριακής πίεσης», είπε ακόμα η επικεφαλής της αποστολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τώρα λαμβάνει βοήθεια από τους γιατρούς εκεί και μετά θα την πάμε πίσω στο ξενοδοχείο. Αλλά αναρρώνει καλά», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το πρόβλημα αυτό δεν έχει σχέση με το ζήτημα που αντιμετώπισε η Fecilia με τη φωνή της, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Το πρόβλημα με τη φωνή της παρουσιάστηκε στις αρχές της εβδομάδας, αλλά σήμερα ένιωθε πολύ καλά και ήταν πολύ αισιόδοξη πριν ανέβουμε στη σκηνή», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι πλέον η Felicia είναι εντελώς καλά.