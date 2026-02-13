Eurovision 2026: Ο Good job Nicky και άλλοι 6 καλλιτέχνες στον τελικό του «Sing for Greece» – Όσα έγιναν στον β’ ημιτελικό

Φιλόδοξοι νεαροί καλλιτέχνες διεκδίκησαν μία θέση στην Eurovision του 2026 που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας κι απόψε, Παρασκευή (13.02.2026) διαγωνίστηκαν στον β’ ημιτελικό. Επτά από αυτούς κατάφεραν να προκριθούν στον μεγάλο ελληνικό τελικό. Όλα τα φαβορί πήραν το πολυπόθητο «εισιτήριο».

Όπως είδαμε το βράδυ της Παρασκευής (13.02.2026) στην ΕΡΤ, όπου προβλήθηκε το φαντασμαγορικό σόου με τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, οι οποίοι θα παρουσιάσουν και τον ελληνικό τελικό για τη Eurovision, τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό ήταν το «Dark Side of the Moon» του Good job Nicky, το «Labyrinth» της Mikay, το «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» της Μαρίκας, το «Mad About it» του D3lta, το «Sabotage» του Leroybroughtflowers, το «Bulletproof» των Koza Mostra και το «Αsteio» του Ζaf.

.Σημειώνεται ότι και στους δύο ημιτελικούς, η πρόκριση καθορίζεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού.

Αντίθετα, στον τελικό της Κυριακής, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού. Ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Όσα έγιναν στον β’ ημιτελικό

Στις 21:00 η βραδιά ξεκίνησε με τους 14 υποψήφιοι, οι οποίοι είπαν όλοι μαζί αγαπημένα κομμάτια που έχουν εκπροσωπήσει στο παρελθόν τη χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό. Ανάμεσά τους το «Μάθημα σολφέζ» και το «Shake it». Αμέσως μετά, οι τρεις παρουσιαστές της βραδιάς, Κατερίνα Βρανά, Μπέττυ Μαγγίρα και Γιώργος Καπουτζίδης βγήκαν στη σκηνή και υποδέχτηκαν τους τηλεθεατές. «Καλησπέρα Ελλάδα», είπε η Κατερίνα Βρανά, καλωσορίζοντας το κοινό στον β’ ημιτελικό.

Η Μπέττυ Μαγγίρα εξήγησε ότι και σήμερα το κοινό μπορεί να ψηφίσει μέχρι 10 φορές, τονίζοντας ότι μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Μετά από μερικές πολύτιμες πληροφορίες που έδωσαν οι παρουσιαστές για το πώς θα κυλήσει η βραδιά, ξεκίνησε το διαγωνιστικό μέρος.

Ο Rikki μετά την προβολή του εισαγωγικού του βίντεο άνοιξε το διαγωνιστικό μέρος ερμηνεύοντας το κομμάτι του με τίτλο «Agapi».

O δεύτερος καλλιτέχνης που ανέβηκε στη σκηνή ήταν ο Garvin, ο οποίος ερμήνευσε το κομμάτι του, με τίτλο «Back in the game».

Έπειτα ήρθε η σειρά της Mikay, η οποία ανέβηκε στο stage και τραγούδησε το «Labyrinth».

Αμέσως μετά, η Μαρίκα εμφανίστηκε στη σκηνή, ερμηνεύοντας το τραγούδι της με τίτλο «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)».

Πέμπτος στο stage ανέβηκε ο D3lta, ο οποίος με ιδιαίτερη σκηνική παρουσία, τραγούδησε «Mad About it».

Στη συνέχεια, ήρθε η σειρά του Ζaf, ο οποίος τραγούδησε το δικό του κομμάτι με ελληνικό στίχο και τίτλο «Asteio».

Αμέσως μετά, τη θέση της στη σκηνή πήρε η Kianna, ερμηνεύοντας «No More Drama».

Λίγο αργότερα ξεκίνησε ξανά το διαγωνιστικό μέρος, όπου ακόμα 7 καλλιτέχνες περίμεναν τη σειρά τους για να ανέβουν στη σκηνή του «Sing for Greece». Πρώτη εμφανίστηκε η Stella Kay με το τραγούδι της, που είχε τίτλο «You Are The Fire».

Έπειτα ήρθε η σειρά της Tianora, που ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι της, «Anatello».

Ύστερα η Victoria Anastasia πήρε θέση στο stage και ερμήνευσε το τραγούδι της με τίτλο, «Whatcha Doin To Me».

Στη συνέχεια, η Basilica τραγούδησε το δικό της κομμάτι, με τίτλο «Set Everything On Fire».

Αμέσως μετά ανέβηκε στη σκηνή ο Good job Nicky, o οποιός θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί του «Sing for Greece» και τραγούδησε το κομμάτι του, με τίτλο «Dark Side of the Moon».

To δημοφιλές συγκρότημα Koza Mostra που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision του 2013, μαζί με τον Αγάθωνα, διεκδικούν ξανά μία θέση στον διαγωνισμό, με το τραγούδι «Bulletproof».

Τελευταίος ανέβηκε στη σκηνή ο Leroybroughtflowers, ερμηνεύοντας το κομμάτι Sabotage!».

Η Κατερίνα Βρανά ενημέρωσε το κοινό τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ψηφίσει. Όπως ανέφερε εντός κι εκτός Ελλάδας, μπορούν να ψηφίσουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote και με SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Υπογραμμίζοντας ότι μπορούν να στείλουν μέχρι 10 SMS.

Έπειτα, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης πήγαν κοντά στους 7 τελευταίους υποψήφιους. Ξεχώρισε η στιγμή που ο παρουσιαστής πλησίασε τον Ηλία Κόζα των Koza Mostra, είπαν κάποιους στίχους από το «Alcohol is free» και ο τραγουδιστής δήλωσε ότι η Κlavdia ήταν ένας από τους λόγους που πήρε την απόφαση να επιστρέψει στη Eurovision. Αμέσως μετά άνοιξαν οι γραμμές παρέμειναν ανοιχτές για 20 λεπτά.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της επιτροπής η οποία επέλεξε τα 28 τραγούδια, Γιώργος Θεοφάνους, ανέβηκε στη σκηνή και μίλησε για την εμπειρία του, τονίζοντας ότι όλοι οι καλλιτέχνες αξίζουν και θα αναδειχτεί η δουλειά τους μέσα από τον διαγωνισμό, είτε κερδίσουν είτε όχι.

«Είδα στη σκηνή 28 επαγγελματίες. Μην είστε με το πιστόλι στον κρόταφο αύριο προς αυτά τα παιδιά», τόνισε ο γνωστός τραγουδοποιός.

Μάλιστα, ο Γιώργος Θεοφάνους ανέφερε ότι πήγε στη Eurovision 3 φορές σαν συνθέτης και 5 σαν μαέστρος.

Εκεί ήταν και η Μαριάννα Ευστρατίου, που έχει εκπροσωπήσει 2 φορές τη χώρα μας στον διαγωνισμό.

Η Antigoni και η Τάμτα στη σκηνή του β’ ημιτελικού

Στη συνέχεια, η Antigoni, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό φέτος, ανέβηκε στο stage, ερμηνεύοντας το κομμάτι της, «Jalla».

Οι παρουσιαστές μέτρησαν αντίστροφα μαζί με τους υποψήφιους και ανακοίνωσαν ότι οι γραμμές έκλεισαν.

Με εμφάνιση που θύμιζε άγγελο, η Τάμτα ανέβηκε στη σκηνή του β’ ημιτελικού και ερμήνευσε το κομμάτι «Άλλο τι λέω». «Khorumi», ήταν το κομμάτι που είπε αμέσως μετά και ακολούθησε το «With Love», που είχε διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό το 2007, χωρίς να καταφέρει να διακριθεί.

Έπειτα, η Τάμτα μίλησε με τον Γιώργο Καπουτζίδη και μάλιστα έκανε αναφορά και στο κομμάτι «Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη», που ερμήνευσε η τηλεοπτική Ζουμπουλία στο «Πάρα Πέντε».

Τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό

Το πρώτο «εισιτήριο» για τον τελικό πήρε ο Good job Nicky με το τραγούδι «Dark Side of the Moon».

Έπειτα η Mikay με το κομμάτι «Labyrinth» και έπειτα η Μαρίκα με το «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)».

Αμέσως μετά ανακοινώθηκε το όνομα του D3lta με το τραγούδι «Mad About it» και του Leroybroughtflowers με το «Sabotage».

To επόμενο «εισιτήριο» πήραν οι Koza Mostra με το «Bulletproof» και το τελευταίο ο Ζaf με το «Αsteio».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η βραδιά, έγινε η κλήρωση για τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν τα τραγούδια στον μεγάλο ελληνικό τελικό.

Ο Good job Nicky πήγε πρώτος να επιλέξει τον αριθμό εμφάνισής του στον ελληνικό τελικό, μέσω κλήρωσης. Ο αριθμός σειράς που του έτυχε ήταν το 6, ενώ δήλωσε λίγα δευτερόλεπτα πριν ότι θα ήθελε ή το 2 ή το 6. Έπειτα η Mikay κληρώθηκε στην 3η θέση και η Μαρίκα στην 4η θέση.

Ύστερα ο D3lta στην κλήρωση επιλέχθηκε στη 2η θέση. Αμέσως μετά ο Leroybroughtflowers πήρε τη 13η θέση που ήθελε ο Ηλίας Κόζας, των Koza Mostra. Έπειτα ο Ηλίας Κόζας κληρώθηκε στην 7η θέση, ενώ ο Zaf που είχε μείνει τελευταίος πήρε τον αριθμό 11, που είχε απομείνει από τις 14 συνολικά θέσεις.