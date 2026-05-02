Η Μαρία Μπεκατώρου έκανε «ντου» στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού κι έριξε έναν χορό

Την ώρα που η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» ήταν on air η Ναταλία Γερμανού αιφνιδιάστηκε ευχάριστα από την ξαφνική παρουσία της Μαρίας Μπεκατώρου στο πλατό.

Η όμορφη παρουσιάστρια του MEGA βρέθηκε για δικούς της επαγγελματικούς λόγους στα ίδια στούντιο και αποφάσισε να περάσει και να χαιρετίσει τη συνάδελφό της. Η Ναταλία Γερμανού υποδέχτηκε τη Μαρία Μπεκατώρου με μία σφιχτή αγκαλιά και στη συνέχεια την «ανάγκασε» να χορέψει.

«Μπήκε μέσα η ζωή μου», άρχισε να λέει η Ναταλία Γερμανού, πλησιάζοντας τη Μαρία Μπεκατώρου.

«Σε αγαπώ από εδώ έως τον ουρανό. Είναι η πιο αγαπημένη μου φίλη στην τηλεόραση, όσα χρόνια κάνω τηλεόραση»», είπε ακόμα η παρουσίαστρια.

Τότε άρχισε να παίζει το τραγούδι με το οποίο η Μαρία Μπεκατώρου χόρευε και έδινε βαθμού στο «Your Face Sounds Familiar» και έριξε έναν χορό.

«Σας αγαπώ να στε καλά παιδιά. Γεια σας», είπε η Μαρία Μπεκατώρου φεύγοντας.