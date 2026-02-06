Eurovision 2026: Συνεχίζει να σαρώνει στα στοιχήματα ο Akylas, δεύτερος παραμένει ο Good Job Nicky

Ο μεγάλος ελληνικός τελικός για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στην Eurovision θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00 και όσο οι μέρες πλησιάζουν ο Akylas παραμένει στην κορυφή των στοιχημάτων ως το απόλυτο φαβορί για τη νίκη.

Όπως έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις των στοιχημάτων στο Stoiximan, ο νεαρός τραγουδιστής με το «Ferto» έχει καταφέρει να έχει τις περισσότερες πιθανότητες για τη νίκη στον ελληνικό τελικό και αν όλα πάνε με βάση τις προβλέψεις θα είναι εκείνος που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision της Βιέννης τον προσεχή Μάιο.

Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες τα ποσοστά της απόδοσης του Akyla μειώθηκαν κατά 0.05 και πλέον είναι 1.40 που σημαίνει ότι έχει ακόμα περισσότερες πιθανότητες να πάρει τελικά τη νίκη.

Ταυτόχρονα, η απόδοση του Good Job Nicky από 3.65 πήγε στο 3.70, ενώ οι αποδόσεις όλων των υπολοίπων υποψηφίων παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τη Marseaux να έρχεται τρίτη και την Evangelia τέταρτη στα στοιχήματα.

Το τραγούδι «Ferto» που ερμηνεύει ο Αkylas είναι πολύ αγαπητό στο κοινό και το υπογράφουν οι Akylas, Papatanice, TEO.x3 στη μουσική και οι Akylas και Ορφέας Νόνης στους στίχους.

Όλα τα στοιχήματα για τη νίκη στον ελληνικό τελικό

Akylas με απόδοση 1.40

Good Job Nicky με απόδοση 3.70 Marseaux με απόδοση 10.00 Evangelia με απόδοση 14.00 D3lta με απόδοση 45.00 Zaf με απόδοση 50.00 Tianora με απόδοση 75.00 Koza Mostra με απόδοση 150.00 Κianna με απόδοση 150.00 Mikay με απόδοση 150.00 Stylianos με απόδοση 150.00 Dinamiss με απόδοση 150.00 Stefi με απόδοση 150.00 Rosanna Mailan με απόδοση 150.00 Desi G με απόδοση 150.00 Αλεξάνδρα Σιετή με απόδοση 150.00 Basilica με απόδοση 250.00 Marika με απόδοση 250.00 Garvin με απόδοση 250.00 Rikki με απόδοση 250.00 Spheyiaa με απόδοση 250.00 Revery με απόδοση 250.00 Leroybroughtflowers με απόδοση 500.00 Victoria Anastasia με απόδοση 500.00 Stella Kay με απόδοση 500.00 Niya με απόδοση 500.00 Panagiotis Tsakalakos με απόδοση 500.00 The Astrolabe με απόδοση 500.00

Όσα πρέπει να ξέρουμε για τον ελληνικό τελικό

Τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες τραγούδι, ρυθμό και εορταστική ατμόσφαιρα, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, συνθέτουν το show της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», από το οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα αποτελείται από δύο Ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό, που θα απολαύσουμε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, την ίδια ώρα.

Τα τρία shows του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» έχει αναλάβει ο σπουδαίος σκηνοθέτης και χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός.

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική.

Η μουσική, οι σκηνικές παρουσιάσεις, η αγωνία της ψηφοφορίας και όλη η μαγεία της Eurovision, θα δημιουργήσουν τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες εκπλήξεις, που θα απολαύσουμε στην ΕΡΤ, στις 11, 13 και 15 Φεβρουαρίου 2026!

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, στις 11 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», Stefi

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», Stylianos

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026 είναι: