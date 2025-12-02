Eurovision 2026: Θρίλερ με τη συμμετοχή του Ισραήλ – Την Πέμπτη η κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον της χώρας στον διαγωνισμό

Εδώ και μήνες έχουν ξεκινήσει τα… παρατράγουδα στην Eurovision σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό. Σε λίγα μόλις εικοσιτετράωρα τα μέλη του φορέα θα αναγκαστούν να πάρουν σοβαρές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της συγκεκριμένες χώρας, καθώς πολλές άλλες θέλουν μποϊκοτάρουν την Eurovision για το Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Αρχικά, είχε αποφασιστεί οι διοργανωτές της Eurovision να συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο για να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τα όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα στη Μέση Ανατολή, ωστόσο η κρισιμότητα της κατάστασης οδήγησε στην απόφαση να γίνει μία γενική συνέλευση ώστε να παρθούν όλες οι αποφάσεις. Η συμμετοχή του Ισραήλ αποτελεί αντικείμενο συζήτησης από τις αρχές του έτους τελικά την Πέμπτη (04.12.2025) κατά πάσα πιθανότητα θα κληθούν να ψηφίσουν σχετικά με το αν θα συνεχίσει να συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης θα συνεδριάσουν προκειμένου να συζητήσουν νέους κανόνες που έχουν καταρτιστεί προκειμένου να αποτρέπεται το ενδεχόμενο κυβερνήσεις και τρίτα μέρη να προωθούν με τρόπο δυσανάλογο τραγούδια, με στόχο να επηρεάσουν ψηφοφόρους, μετά τη διαμάχη που ξέσπασε φέτος για την δεύτερη θέση που κατέλαβε το Ισραήλ. Εάν τα μέλη δεν πειστούν πως οι κανόνες είναι επαρκείς, θα διεξαχθεί μια ψηφοφορία για τη συμμετοχή, είπε η EBU, χωρίς να κατονομάζει το Ισραήλ συγκεκριμένα.

Σημειώνεται ότι οι δημόσιοι οργανισμοί ραδιοτηλεόρασης της Σλοβενίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας έχουν όλοι τους απειλήσει να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση, που έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο στην Αυστρία, εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να λάβει μέρος, επικαλούμενοι τις ανησυχίες για τον απολογισμό θανάτων των Παλαιστινίων στη Γάζα, ένας αριθμός που ξεπέρασε τους 70.000, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Ωστόσο ένα μποϊκοτάζ από ορισμένους από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους υποστηρικτές του διαγωνισμού, όπως η Ισπανία μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την Eurovision, ρίχνοντας κατακόρυφα τα ποσοστά θεαματικότητας και απομακρύνοντας το ενδιαφέρον των χορηγών.

Φέτος, το Ισραήλ κατηγορείται ότι προώθησε άδικα την κατάταξη στη δεύτερη θέση της διαγωνιζόμενής του Γιουβάλ Ραφαέλ, μιας επιζήσασας της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ από μέλη της Χαμάς, η οποία και πυροδότησε τον πόλεμο. Το Ισραήλ δεν απάντησε σε αυτές τις κατηγορίες, όμως συχνά υποστηρίζει πως αντιμετωπίζει μια παγκόσμια εκστρατεία δυσφήμισης.

«Ελπίζουμε πως το πακέτο των μέτρων θα διαβεβαιώσει τα μέλη πως αναλαμβάνουμε αποφασιστική δράση για να προστατεύσουμε την ουδετερότητα και αμεροληψία του Διαγωνισμού Τραγουδιού», ανέφερε η EBU.

«Πρόκειται για ένα σημείο πραγματικής κρίσης για την Eurovision και την ΕΒU… Νομίζω ότι πιθανόν πρέπει να προχωρήσει σε ψηφοφορία», σημείωσε ο ειδικός της Eurovision Πολ Τζόρνταν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει σχετικά, ενώ πηγές από τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΚΑΝ δήλωσε στο Reuters πως πιστεύει ότι οι συζητήσεις σχετικά με τον αποκλεισμό του Ισραήλ είναι αδικαιολόγητες, διαβεβαιώνοντας πως ο φορέας συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες της EBU.

Από την άλλη, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Λουξεμβούργου RTL στηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές, ενώ το δίκτυο NRK της Νορβηγίας σημείωσε ότι το μήνυμα που στέλνει η EBU για μεγάλες αλλαγές είναι «πολλά υποσχόμενο», ενώ μία πηγή είπε στο Reuters ότι εάν μια ψηφοφορία κατά του Ισραήλ στεφθεί με επιτυχία, η Γερμανία πιθανόν θα αποσυρθεί και δε θα μεταδώσει τον μουσικό διαγωνισμό.

Λίγο καιρό πριν ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ και ο υφυπουργός Αλεξάντερ Πρόελ δήλωσαν πως αν αποκλειστεί το Ισραήλ από τη Eurovision 2026, τότε ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστρίας (ORF) δεν θα πρέπει να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό.