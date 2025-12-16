Eurovision 2026: Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 19:00 η εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ»

Η αγωνία τελειώνει και η γιορτή της Eurovision 2026 αρχίζει στην ΕΡΤ, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, με την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», για να δούμε τους 28 φιναλίστ που θα παλέψουν για να εκπροσωπήσουν την χώρα μας.

Την πρώτη Κυριακή του νέου χρόνου, στις 19:00, συντονιζόμαστε στην εκπομπή της ΕΡΤ1 για να γνωρίσουμε τους 28 φιναλίστ που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς για την ανάδειξη της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Η ανακοίνωση των τραγουδιών θα γίνει από την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ».

Μέσα από την ξεχωριστή εκπομπή, με πολλές εκπλήξεις και ακόμη περισσότερη μουσική, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αποσπάσματα των 28 τραγουδιών στον δρόμο για τον Ελληνικό Εθνικό Τελικό και για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Ο παλμός της Eurovision χτυπάει δυνατά στην ΕΡΤ1 και στην εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2025, στις 19:00.