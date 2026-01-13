Συμβαίνει τώρα:
Eurovision, Εθνική Ελλάδος και Παρά Πέντε πήραν την τηλεθέαση

Τα κορυφαία προγράμματα του 2025
Αποχαιρέτησαν τη χρονιά που έφυγε με ψηλά το κεφάλι, έχοντας σημειώσει τις υψηλότερες τηλεθεάσεις και καταλαμβάνοντας μία θέση στη Χρυσή Δεκάδα του 2025.

Παρακάτω, στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν αποτυπώνονται κατά σειρά τα ΤΟΡ10 στο γενικό σύνολο και στο δυναμικό κοινό του 2025.

Ακολουθούν οι πίνακες με τα ΤΟΡ10 του 2025, στο γενικό σύνολο και στο «δυναμικό κοινό», τους τηλεθεατές ηλικίας 18 – 54 ετών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην κορυφή της Χρυσής Δεκάδας (και στα δύο «κοινά μέτρησης») βρίσκεται ο τελικός της Eurovision με εντυπωσιακά για την εποχή μας ποσοστά τηλεθέασης, ενώ κορυφαίοι αθλητικοί αγώνες (μπάσκετ και ποδοσφαίρου) καταλαμβάνουν τις περισσότερες θέσεις στις δύο δεκάδες.

Ωστόσο δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά ότι το αφιέρωμα του MEGA στη σειρά «Στο Παρά Πέντε» βρέθηκε στις Χρυσές Δεκάδες του 2025, αποδεικνύοντας πόσο αγαπητή είναι η εμβληματική σειρά, ακόμα και 20 χρόνια μετά.

