Tελικός Eurovision 2026: Η Κύπρος έβαλε «φωτιά» στη σκηνή με την Antigoni Buxton και το «Jalla»

Στον μεγάλο τελικό της 70ης Eurovision διαγωνίστηκε και η Κύπρος το βράδυ του Σαββάτου (16.05.2026). Η εκρηκτική Antigoni Buxton ανέβηκε στη σκηνή, ξεσηκώνοντας τα πλήθη με το κομμάτι «Jalla».

Η Αntigoni Buxton χόρεψε και τραγούδησε, βάζοντας «φωτιά» στο stage, για λογαριασμό της Κύπρου.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, παρέσυρε τους πάντες στους ρυθμούς του «Jalla» στη σκηνή της Eurovision.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

«Δεν είναι η πρώτη φορά που υψώνω περήφανα την κυπριακή σημαία και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Κύπρο μου έχεις την καρδιά μου, προσεύχομαι να μπορώ να σε κάνω περήφανη», έγραψε η Antigoni στο Instagram μετά την πρόκρισή της στον Β΄ ημιτελικό της Eurovision.