Exathlon: Αγώνας επιβράβευσης με ένα διασκεδαστικό έπαθλο – Τι θα δούμε απόψε

Με εντυπωσιακές επιδόσεις ξεκίνησε η αγωνιστική εβδομάδα για τους Πορτοκαλί στο Exathlon οι οποίοι κατάφεραν να κάνουν δική τους τη Βίλα και το Πλεονέκτημα!

Θα καταφέρουν να συνεχίσουν το σερί των νικών τους στο νέο επεισόδιο του Exathlon απόψε, Τρίτη (16.09.2025), στις 21.00 στον ΣΚΑΪ;

Ένας αγώνας επιβράβευσης περιμένει τις δύο ομάδες που μπαίνουν δυναμικά στη διεκδίκηση του επάθλου εμπειρίας. Η ομάδα που θα το κερδίσει θα βγει εκτός σπιτιού και θα βρεθεί σε έναν πολύ διασκεδαστικό προορισμό! Οι ηττημένοι θα πρέπει να αναλογιστούν πού οφείλεται η ήττα τους…

Ο Τάκης Καραγκούνιας κάτι δεν αντιλαμβάνεται σωστά σε ένα run κι αυτό έχει αρνητικό αποτέλεσμα για την ομάδα του. Η αντίδρασή του είναι έντονη και ο καυγάς με τους Πορτοκαλί δεν αργεί να ξεσπάσει…

Το πρώτο Αγώνισμα Μεταλλίου της εβδομάδας φέρνει στην αρένα τις γυναίκες.

Όλες θέλουν να κάνουν δικό τους ένα τόσο σημαντικό προνόμιο, καθώς γνωρίζουν πως μπορεί κάποια στιγμή να αποδειχθεί σωτήριο για την παραμονή τους στο Exathlon.

Ποια θα είναι η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς;