Exathlon: Διαμάχη για το fair play με αντιπαραθέσεις, ματσαρίσματα και μια αδιαθεσία – Τι θα δούμε απόψε

Ένα αγώνισμα σπιτιού και ο δεύτερος αγώνας ασφαλείας περιμένουν Πορτοκαλί και Μπλε στο νέο επεισόδιο του Exathlon, απόψε, Παρασκευή (12.09.2025), εκτάκτως στις 23.00, στον ΣΚΑΪ.

Οι Πορτοκαλί κυριάρχησαν στον πρώτο αγώνα ασφαλείας, παρά τα πλεονεκτήματα που είχαν εξασφαλίσει οι Μπλε. Μία πιθανή επανάληψη της νίκη τους θα κλειδώσει πως η αποχώρηση θα είναι γυναίκα. Η στρατηγική για τα ματσαρίσματα και τη χρήση του πλεονεκτήματος οδήγησε σε αντιπαράθεση τον Άρη Σοϊλέδη και την Καρολίνα Καλύβα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ήττα των Μπλε, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε στο camp. Η διάσπαση στο εσωτερικό της ομάδας είναι πλέον ορατή σε όλους και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξή της.

Ο αποψινός Αγώνας Σπιτιού θα κρίνει εάν οι Πορτοκαλί θα κρατήσουν τη βίλα ή αν θα επιστρέψουν σε αυτήν οι Μπλε. Μία αδιαθεσία της Ιωάννας Τζαβέλα την ώρα της αναμέτρησης αλλά και η επιμονή των Μπλε να την ματσάρουν ανοίγει μία νέα διαμάχη, αυτή τη φορά μεταξύ των δύο ομάδων.

Η ένταση μεταξύ Πορτοκαλί και Μπλε συνεχίζεται και στον Αγώνα Ασφαλείας. Κινήθηκαν όντως εκτός fair play οι Μπλε ή οι Πορτοκαλί βρήκαν την τέλεια αφορμή για να τους… δικάσουν;