Exathlon: Επεισόδιο μεταξύ Σοϊλέδη και Μπολέτση– «Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα»

Ο Άρης Σοϊλέδης μετά την κόντρα που έχει με τον Τάκη Καραγκούνια φαίνεται ότι άνοιξε και νέα στο Exathlon, αυτή την φορά με τον Φάνη Μπολέτση.

Αρχικά ο Άρης Σοϊλέδης και ο Τάκης Καραγκούνιας κλήθηκαν να έρθουν για μια ακόμα φορά αντιμέτωποι στον στίβο μάχης του Exathlon για να προσφέρουν έναν ακόμα πόντο στην ομάδα τους.

Ο πρώην παίκτης του Survivor και ποδοσφαιριστής κατόρθωσε να κατατροπώσει, εκ νέου, τον αντίπαλο του δίχως να διστάσει να του δείξει ξανά τα… δόντια του στον στίβο μάχης.

Λίγο αργότερα όμως, όταν και ηττήθηκε από τον Φάνη Μπολέτση, ο ήδη φορτισμένος Άρης Σοϊλέδης έχασε την ψυχραιμία του και ξέσπασε λεκτικά.

«Με μου βγάλεις τέτοια. Έρχομαι να σε χαιρετήσω και μου κάνεις «εντάξει». Μπράβο σου! Λίγο χρόνο ακόμα θέλω και θα ‘ναι όλα καλά».

Κάνω τοπ βολές και χάνω την τελευταία τρεις φορές. Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα! Που να χάσεις τέσσερα κιλά» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Άρης Σοϊλέδης για να κάτσει στη συνέχεια στον πάγκο της μπλε ομάδας και να συνεχιστεί ο νέος αγώνας για το Exathlon στο επεισόδιο της Τρίτης.