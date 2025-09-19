Exathlon: Η αποχώρηση δοκιμάζει την ενότητα της ηττημένης ομάδας – Τι θα δούμε απόψε

Μπορεί οι Μπλε να έχουν πλέον δική τους τη Βίλα όμως οι Πορτοκαλί με τη νίκη τους στον Αγώνα Ασφαλείας στο Exathlon εξασφάλισαν πως οι υποψήφιες προς αποχώρηση θα είναι κι από τις δύο ομάδες.

Ο τρίτος Αγώνας Ασφαλείας και η Μάχη Παραμονής έρχονται απόψε, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, για να ξεκαθαρίσουν το τοπίο…

Η Πορτοκαλί ομάδα δείχνει να έχει διασπαστεί. Οι σχέσεις του Τάκη Καραγκούνια με τα κορίτσια είναι σε τεντωμένο σχοινί. Όσα ανέφερε η Μαίη Εμμανουηλίδου στην έναρξη της χθεσινής αναμέτρησης έβαλαν φωτιά στις σχέσεις της με τη Μαίρη και τη Βίκυ Πετεινάρη.

Πόσο βάσιμη μπορεί να είναι η υπόθεση πως ο Άρης Σοϊλέδης προσπαθεί στα ματσαρίσματα να προστατέψει τη Μαίη;

Ο τρίτος και τελευταίος Αγώνας Ασφαλείας για αυτή την εβδομάδα θα κλειδώσει την ομάδα από την οποία θα προέρχεται η τρίτη υποψήφια που θα αγωνιστεί στη Μάχη Παραμονής. Πορτοκαλί και Μπλε βάζουν τα δυνατά τους για να περιορίσουν τις πιθανότητες μίας αποχώρησης.

Τρεις γυναίκες θα βρεθούν αντιμέτωπες στη Μάχη Παραμονής. Η αναμέτρηση είναι δύσκολη και απαιτητική. Το αποτέλεσμά της θα δοκιμάσει την ενότητα της ομάδας που θα χάσει ένα μέλος της…