Exathlon: Η αποχώρηση της Μαίης Εμμανουηλίδου, η στενοχώρια του Άρη Σοϊλέδη και η επόμενη μέρα

Το νέο επεισόδιο του ριάλιτι έρχεται τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
Η Μαίη Εμμανουηλίδου ήταν εκείνη που αποχώρησε μετά τη Μάχη Παραμονής από το «Exathlon», του ΣΚΑΪ, το βράδυ της Παρασκευής (26.09.2025).

Σημειώνεται ότι στη Μάχη Παραμονής στο «Exathlon», το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΪ, η Μαίη Εμμανουηλίδου αναμετρήθηκε με την Μαίρη Πετεινάρη και την Ιωάννα Τζαβέλα.

«Κλαίω μόνο από χαρά. Νιώθω τυχερή που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να αγωνιστώ στο πρώτο “Exathlon” της Ελλάδας. Αν με ξανακαλούσε η παραγωγή θα ερχόμουν. Δεν μετανιώνω στιγμή που μπήκα στο παιχνίδι. Μόνο ωραίες στιγμές έχω να θυμάμαι. Μου φαίνεται περίεργο που φεύγω. Νιώθω ότι αύριο θα ξυπνήσω και θα πρέπει να αγωνιστώ. Κλαίω από χαρά, το απόλαυσα», δήλωσε συγκινημένη η παίκτρια την ώρα της αποχώρησής της.

Πριν την αποχώρηση, οι Μπλε και οι Πορτοκαλί διεκδίκησαν στην αρένα ένα διαφορετικό πλεονέκτημα. Νικητές με διαφορά πόντου ήταν οι Μπλε και πίσω από το αστέρι το οποίο επέλεξαν βρισκόταν ένα και μοναδικό Μετάλλιο.

Τη συγκεκριμένη «έξτρα ζωή» η ομάδα κλήθηκε να επιλέξει σε ποιον θέλει να τη δώσει, γνωρίζοντας πως μπορεί να χαριστεί και σε ένα άτομο της απέναντι ομάδας. Οι Μπλε αποφάσισαν να δώσουν το Μετάλλιο στη Βίκυ Πετεινάρη, ώστε αν θελήσει να βοηθήσει την αδελφή της Μαίρη, στη Μάχη Παραμονής να μπορεί να το κάνει.

Μετά την αποχώρησή της, πέρα από τους Πορτοκαλί, στεναχωρημένος ήταν και ο Άρης Σοϊλέδης, ο οποίος δεν πρόλαβε να την χαιρετήσει.

Το νέο επεισόδιο του ριάλιτι έρχεται τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ και όλα αλλάζουν καθώς το παιχνίδι γίνεται ατομικό! Νέες προκλήσεις, νέες ισορροπίες και αναμετρήσεις που κόβουν την ανάσα!

