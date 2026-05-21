Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος χειρουργείται απόψε – Θα γίνουν επεμβάσεις και στα δύο πόδια

Τη δική του μάχη συνεχίζει να δίνει ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης (20.05.2026) ανακοινώθηκε από τον Γιώργο Λιανό ότι είναι ο μεγάλος νικητής του «Survivor», εξαιτίας του τραγικού ατυχήματος που είχε στον Άγιο Δομίνικο, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το ένα του πόδι.

Ο νεαρός πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ παραμένει στην Αμερική και μάλιστα, όπως αποκάλυψε η μητέρα του στην εκπομπή «Live News» την Πέμπτη (21.05.2026) ο Σταύρος Φλώρος πρόκειται να χειρουργηθεί απόψε. Μάλιστα, ο 22χρονος παίκτης του «Survivor» θα πρέπει να κάνει επεμβάσεις και τα δύο του πόδια.

«Ο Σταύρος είναι καλύτερα κάθε μέρα που περνάει, αν και πονάει ακόμη. Απόψε το βράδυ, στις 19:45 θα γίνουν δύο νέες επεμβάσεις στα πόδια του, εκτός απροόπτου. Εκτός από το δεξί πόδι, θα γίνει μία επέμβαση και στο αριστερό πόδι, ώστε να πάρει σχήμα και να είναι έτοιμο να δεχτεί το τεχνητό μέλος. Πρέπει να χειρουργηθεί στα νεύρα του ποδιού. Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Το ότι ζει το παιδί μου είναι ένα μεγάλο θαύμα και το γνωρίζει πολύ καλά και ο ίδιος», είπε η μητέρα του Σταύρου στην εκπομπή «Live News».

Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες νωρίτερα, ο Σταύρος Φλώρος έκανε μία συγκινητική ανάρτηση και αναφέρθηκε στην ιστορία του Τηλέμαχου, ενώ 15χρονου που έχει χαραχτεί στη μνήμη του ως ήρωας.

«Σε αυτές τις δύσκολες μέρες και παρά του πόνους και τις δυσκολίες, διαβάζω τα μηνύματα όλου του κόσμου και παίρνω δύναμη και κουράγιο. Πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα.

Με αυτήν την ανάρτηση αποτίω ένα μικρό φόρο τιμής σε άλλη μια πηγή δύναμης. Έναν ήρωα που σκέφτομαι και με βοηθά να χαμογελάω σε αυτήν την δύσκολη συνθήκη και τα δυο του μικρά αδέρφια.

Ένα παιδί από το χωριό μου, το οποίο είναι πρότυπο για μένα χρόνια τώρα. Η ιστορία του γνωστή και το όνομα του Τηλέμαχος», έγραψε στο Instagram ο Σταύρος Φλώρος.

Νωρίτερα, η μητέρα του είχε πει ότι ο Σταύρος Φλώρος χάρηκε που κέρδισε το Survivor».