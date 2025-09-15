Media

Exathlon: Η ένταση ανάμεσα στον Τάκη Καραγκούνια και την ομάδα του συνεχίζεται στο αποψινό επεισόδειο

Ο παίκτης κατηγορεί για υπόγειες κινήσεις τη Σταυρούλα Χρυσαειδή
Γιώργος Καράβας
Ο Γιώργος Καράβας

Δύο απαιτητικοί αγώνες περιμένουν στο «Exathlon» τους Μπλε και τους Πορτοκαλί, απόψε, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Πώς θα λειτουργήσει η αποχώρηση του Γιάννη Κέλι Αλκέο στη δυναμική της Πορτοκαλί ομάδας;

Ο Αγώνας Πλεονεκτήματος, αυτή την εβδομάδα, θα δώσει στη νικητήρια ομάδα του «Exathlon», που προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ, τη δύναμη να αλλάξει το αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού! Όποια ομάδα πάρει το πλεονέκτημα θα μπορεί, αν χάσει σε κάποιο ματσάρισμα, να το επαναλάβει!

Η ένταση που δημιουργήθηκε, στο κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας, ανάμεσα στον Τάκη Καραγκούνια και την ομάδα του και κορυφώθηκε με τη συμμετοχή του στη Μάχη Παραμονής, συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Εκείνος κατηγορεί για υπόγειες κινήσεις τη Σταυρούλα Χρυσαειδή και εισπράττει την ανάλογη απάντηση…

Το Αγώνισμα Σπιτιού είναι πάντα τονωτικό για την ομάδα που το κερδίζει, καθώς επηρεάζει την καθημερινότητα των αθλητών. Μπλε ή Πορτοκαλί θα περάσουν τις πρώτες μέρες της εβδομάδας στη βίλα;

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

Media
