Exathlon: Η νίκη της Ελλάδας τόνωσε «μπλε» και «πορτοκαλί» και είναι έτοιμοι για τον αγώνα πλεονεκτήματος – Τι θα δούμε απόψε

Μπλε και Πορτοκαλί στο Exathlon έγιναν μία ομάδα, η Ελλάδα κέρδισε το Μεξικό σε έναν αγώνα για γερά νεύρα και πανηγύρισαν όλοι μαζί, μία αγκαλιά.

Απόψε, Τρίτη (23.09.2025) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, οι αθλητές επιστρέφουν στην κανονική ροή των αγώνων με πρώτο τον Αγώνα Πλεονεκτήματος.

Η άρνηση της Βίκυς Πετεινάρη να αγωνιστεί, χθές, στο αγώνισμα σπιτιού έφερε πέναλτι στην ομάδα της και επηρέασε τα στατιστικά των υπολοίπων. Η στάση της σχολιάστηκε έντονα από τους υπόλοιπους Μπλε, που θεώρησαν πως αν είχε πρόβλημα έπρεπε να το συζητήσει μαζί τους, πριν πάρει μόνη της μία τέτοια απόφαση.

Η ίδια, δηλώνοντας ακόμα επηρεασμένη από την απουσία της Stef, θα προσπαθήσει απόψε να επιστρέψει στους αγώνες.

Ο Αγώνας Πλεονεκτήματος που περιμένει Μπλε και Πορτοκαλί είναι ιδιαίτερα κρίσιμος καθώς θα βοηθήσει σημαντικά την νικητήρια ομάδα, σε μία επόμενη αναμέτρησή της. Ωστόσο, ένα πλεονέκτημα δεν είναι αρκετό για τη νίκη, σημασία έχει να ξέρεις και πώς να το χρησιμοποιήσεις!

Οι γυναίκες έχουν μία ακόμα σημαντική αναμέτρηση μπροστά τους καθώς θα μπουν στην αρένα για τη διεκδίκηση του Μεταλλίου, το οποίο μπορεί να τους προσφέρει μία επιπλέον ζωή στην κρίσιμη Μάχη Παραμονής. Ποια θα καταφέρει να το κατακτήσει;