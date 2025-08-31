Media

Exathlon: Ξαφνικό πρόβλημα υγείας για την Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα – Η ανακοίνωση του Γιώργου Καράβα πριν την έναρξη του αγώνα

Δεν κατάφερε να εμφανιστεί στον στίβο της μάχη και έμεινε εκτός με εντολή γιατρού
Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα
Η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα

Δυναμικά ξεκίνησε το «Exathlon» για την Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, καθώς ρίχτηκε στον στίβο της μάχης και κέρδισε την Εύη Σαλταφερίδου, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα όλα άλλαξαν και η παίκτρια δεν μπόρεσε να αγωνιστεί.

Ενώ το παιχνίδι και η ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες «χτυπούσε» κόκκινο στο «Exathlon», η Σταυρούλα Χρυσαειδή έφτασε στη θέση της στο σημείο έναρξης του αγώνα, όμως αντί για την Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα που ήταν το αντίπαλο ταίρι της, στη θέση της εμφανίστηκε η Βίκυ Πετεινάρη.

Τότε ο Γιώργος Καράβας πήρε τον λόγο και εξήγησε στο κοινό τι ακριβώς είχε συμβεί, τονίζοντας ότι η Καρολίνα είχε ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας και ότι με εντολή γιατρού έμεινε εκτός του αγωνιστικού στίβου. 

«Περνάμε στο επόμενο ματσάρισμα με τη Βίκυ και τη Σταυρούλα να έχουν πάρει ήδη θέσεις στην αφετηρία. Το σκορ έχει διαμορφωθεί 8 – 3 για τους μπλε», είπε αρχικά.

«Ξεκινήσαμε λοιπόν, ενώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι το κανονικό ματσάρισμα της Σταυρούλας ήταν η Καρολίνα. Αλλά η Καρολίνα με εντολή γιατρού δεν μπορεί να αγωνιστεί. Άρα την αντικατέστησε η Βίκυ», πρόσθεσε ο Γιώργος Καράβας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Τάκη Καραγκούνια και τον Άρη Σοϊλέδη, ενώ όταν οι δυο τους αγωνίστηκαν ως αντίπαλοι στο παιχνίδι ο πρώην ποδοσφαιριστής κατάφερε μία σαρωτική νίκη.

 παίκτρια δεν μπόρεσε να αγωνιστεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo