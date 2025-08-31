Exathlon: Άρης Σοϊλέδης και Τάκης Καραγκούνιας, σημειώσατε 1 – Ένταση ανάμεσά τους στο πρώτο παιχνίδι

Κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα του «Exathlon» το βράδυ της πρεμιέρας ο Τάκης Καραγκούνιας και ο Άρης Σοϊλέδης βρέθηκαν αντιμέτωποι στο στίβο της μάχη και ο πρώην ποδοσφαιριστής κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Η ήττα προκάλεσε εκνευρισμό στον προπονητή πυγμαχίας και δε δίστασε να την εκφράσει δημοσίως. Την ώρα, λοιπόν, που ο Άρης Σοϊλέδης πανηγύριζε την πρώτη του νίκη στο «Exathlon» ο Τάκης Καραγκούνιας γκρίνιαζε για τους συμπαίκτες του…

Νωρίτερα, οι δυο παίκτες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στο αγώνισμα, όμως κάποια στιγμή ο Άρης κατάφερε να προηγηθεί με μεγάλο προβάδισμα, γεγονός που – προφανώς- προκάλεσε ένταση και άγχος στον αντίπαλό του.

«Κατεβαίνοντας τη σκάλα, ξέχασα να τραβήξω το μοχλό, ο Μάριος δε φώναξε όσο δυνατά έπρεπε να φωνάξει, δεν άκουσα. Φωνάζαν όλοι… Ξέχασα, πήδηξα μέσα στην πισίνα, γύρισα πίσω… Από ότι είδαν όλοι έφτασα τον Άρη Σοϊλέδη και κρίθηκαν όλα σε έναν κρίκο στο τέλος. Εντάξει, ok, πάμε δυνατά για το επόμενο. Απλά πρέπει να καταλάβουν και οι συμπαίκτες μου όμως ότι θα πρέπει να μου φωνάζουν δυνατά», είπε με εκνευρισμό μετά το τέλος του αγώνα ο Τάκης.

Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, ο Γιώργος Καράβας είχε ρωτήσει τον Τάκη Καραγκούνια ποιον παίκτη θα ήθελα να έχει για αντίπαλό του και εκείνος είχε παραδεχτεί: «Κοίταξε να δεις δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Ποτέ δεν τα έχω κρύψει. Με τον Άρη Σοιλέδη μας χωρίζουν πάρα πολλά από το παρελθόν. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, όλοι θέλουν να παίξουν με τον Άρη και να τον κερδίσουν. Θα ήθελα κι εγώ να κάποια στιγμή να παίξω με τον Άρη Σοιλέδη, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα παιδιά από την αντίπαλη ομάδα».

Αμέσως μετά ο Άρης Σοϊλέδης αποδέχτηκε την πρόκληση και τελικά τους είδαμε ως αντίπαλο ζευγάρι στο πρώτο αγώνισμα της πρεμιέρας.

Σημειώνεται ότι σήμερα οι 20 παίκτες χωρίστηκαν σε 2 αντίπαλες ομάδες, την πορτοκαλί και τη μπλε.

Οι δύο ομάδες έχουν ως εξής:

Πορτοκαλί ομάδα: Σταυρούλα Χρυσαειδή, Φάνης Μπολέτσης, Τάκης Καραγκούνιας, Μαίρη Πετεινάρη, Μαίη Εμμανουηλίδου, Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, Ιωάννα Τζαβέλα, Γιάννης Κέλι Αλκέο, Εύη Σαλταφερίδου, Στάθης Σχίζας.

Μπλε ομάδα: Βίκυ Πετεινάρη, Γιώργος Κόρομι, Γιώργος Πιλίδης, Άρης Σοϊλέδης, Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, Στέλλα Ανδρεάδου, Δώρα Νικολή, Στεφανία Γκλάρα, Γιώργος Γκιουλέκας, Ντάνιελ Νούρκα.