Exathlon: Ξεκινούν οι αγώνες ασφαλείας για τη δεύτερη αποχώρηση – Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Μοιρασμένες ήταν οι νίκες χθές (02.09.2025) στο Exathlon με τους Μπλε να εξασφαλίζουν μία ακόμα σημαντική νίκη σε αγώνισμα ασφαλείας και τους Πορτοκαλί να θριαμβεύουν στη Μάχη των Αστεριών.

Η αποχώρηση της Εύης Σαλταφερίδου τάραξε τις δύο ομάδες και ολοκλήρωσε πρόωρα τη διαδικασία της πρώτης αποχώρησης χωρίς Μάχη Παραμονής. Απόψε, στο νέο επεισόδιο του Exathlon στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, δύο αγώνες ασφαλείας βάζουν δύσκολα στις δύο ομάδες.

Η μαχητικότητα ανεβαίνει, Μπλε και Πορτοκαλί γνωρίζουν πως οι επόμενοι τρεις Αγώνες αυτής της κατηγορίας θα κρίνουν την ομάδα από την οποία θα γίνει η επόμενη αποχώρηση, που αυτή τη φορά θα είναι άντρας.

Θα καταφέρουν οι Μπλε να συνεχίσουν την καλή τους πορεία στους συγκεκριμένους αγώνες ή, μετά και την απώλεια της Εύης Σαλταφερίδου, οι Πορτοκαλί θα δείξουν μία διαφορετική δυναμική;

Πάνω στην ένταση των αγώνων τα αίματα ανάβουν μεταξύ των δύο ομάδων. Λόγια που ακούστηκαν, έρχονται στο προσκήνιο. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άρη και τον Φάνη, που ξεκίνησε εχθές, δείχνει πως έχει συνέχεια και ο Τάκης παίρνει θέση στη διαμάχη.

Οι εντάσεις όμως δεν περιορίζονται μεταξύ των δύο ομάδων αλλά μεταφέρονται και στο εσωτερικό τους. Ποιον αθλητή κατηγορεί η Πορτοκαλί ομάδα πως μιλάει περισσότερο με τους Μπλε παρά με την ομάδα του;