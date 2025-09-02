Media

Exathlon: Μία απρόσμενη αποχώρηση αναστατώνει τις ομάδες στο αποψινό επεισόδιο

Ένας τραυματισμός θα θέσει εκτός Exathlon έναν αθλητή, πριν την ολοκλήρωση της συμμετοχής του
Γιώργος Καράβας
Ο Γιώργος Καράβας

Οι Μπλε κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες και να νιώσουν «ασφάλεια» από το ενδεχόμενο της αποχώρησης, τουλάχιστον προσωρινά… Απόψε, στο νέο επεισόδιο του «Exathlon» στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, ένας δεύτερος Αγώνας Ασφαλείας δίνει την ευκαιρία στους Πορτοκαλί να κάνουν την ανατροπή, ώστε να μοιραστούν οι πιθανότητες της αποχώρησης μεταξύ των δύο ομάδων.

Η Ιωάννα Τζαβέλα και ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης κρατούν πλέον στα χέρια τους το πρώτο Μετάλλιο Δύναμης του «Exathlon», που προβάλλεται μέσω του ΣΚΑΪ. Έτσι οι δύο παίκτες μπορούν, την πιο κρίσιμη στιγμή, να βοηθήσουν κάποιον ή τον εαυτό τους, σε έναν αγώνα Παραμονής.

Στο σπίτι των Ηττημένων μία νέα κόντρα ξεσπά ανάμεσα στον Τάκη Καραγκούνια και τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη. Τι καταλογίζει ο Τάκης στον Πρίαμο;

Η πορτοκαλί ομάδα
Η πορτοκαλί ομάδα

Η Μάχη των Αστεριών φέρνει ξανά τις δύο ομάδες αντιμέτωπες σε μία νέα πίστα με ένα έπαθλο έκπληξη! Τι κρύβουν τα Αστέρια και ποια ομάδα θα επιστρέψει στο σπίτι της με ένα ξεχωριστό δώρο;

Ένας τραυματισμός θα θέσει εκτός Exathlon έναν αθλητή, πριν την ολοκλήρωση της συμμετοχής του. Ποιος ή ποια θα αποχαιρετήσει την ομάδα του απόψε;

Η μπλε ομάδα
Η μπλε ομάδα

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo