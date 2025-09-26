Exathlon: Μία αθλήτρια των Πορτοκαλί θα αποχωρήσει στο αποψινό επεισόδιο

Η χθεσινή νίκη των Μπλε στο «Exathlon», στον Αγώνα Ασφαλείας, κλείδωσε την αποχώρηση από τις γυναίκες της Πορτοκαλί ομάδας, οι οποίες θα αναμετρηθούν στη Μάχη Παραμονής απόψε, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η αποχώρηση του Γιωρίκα Πιλίδη από το «Exathlon», που μεταδίδεται στον ΣΚΑΪ, επηρέασε ιδιαίτερα τους Μπλε, οι οποίοι ηττήθηκαν στο Αγώνισμα Σπιτιού από τους δυναμικούς Πορτοκαλί. Η ακύρωση της νίκης του Μάριου Πρίαμου Ιωαννίδη έναντι του Γιώργου Γκιουλέκα λόγω λάθους στο run και η επανάληψη της αναμέτρησής τους έγινε αφορμή για μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο ομάδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραυματισμός της Μαίης Εμμανουηλίδου και η απουσία της ομάδας της από το πλευρό της σχολιάστηκε έντονα από τους Μπλε και ειδικά από τον φίλο της Άρη Σοϊλέδη.

Η ήττα των Πορτοκαλί στον δεύτερο Αγώνα Ασφαλείας έθεσε αυτομάτως υποψήφιες τις περισσότερες γυναίκες της. Απόψε, οι δύο ομάδες μάχονται για ένα πολύ σημαντικό Πλεονέκτημα. Η ομάδα που θα το κερδίσει θα πρέπει να πάρει μία πολύ σημαντική απόφαση για το πώς θα το αξιοποιήσει. Σε ποιο μέλος της θα εμπιστευτεί τη χρήση του;

Στην Μάχη Παραμονής, τρεις αθλήτριες της Πορτοκαλί ομάδας δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την παραμονή τους στο Exathlon. Ο αγώνας είναι καθηλωτικός όμως για μία Πορτοκαλί το ταξίδι θα ολοκληρωθεί απόψε και η αποχώρησή της θα ανοίξει μία νέα αντιπαράθεση…