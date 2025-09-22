Συμβαίνει τώρα:
Media

Exathlon: «Μπλε» και «πορτοκαλί» φορούν τα χρώματα της Ελλάδας για μια συγκλονιστική αναμέτρηση με το Μεξικό – Τι θα δούμε απόψε

Οι δύο ομάδες πρέπει να ξεπεράσουν την όποια αγωνιστική κόντρα και να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν ως Έλληνες, την ομάδα του Μεξικού
Μία συγκλονιστική αναμέτρηση θα παρακολουθήσουμε στο νέο επεισόδιο του Exathlon, απόψε (22.09.2025), στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Οι αθλητές του ελληνικού Exathlon συναντούν εκείνους του Μεξικού σε μία αναμέτρηση που ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη!

Μετά την αποχώρηση της Στεφανίας Γκλάρα, οι Μπλε πρέπει να ανασυγκροτηθούν, αν θέλουν να συνεχίσουν να μένουν στη Βίλα, καθώς στο ξεκίνημα της αγωνιστικής εβδομάδας τις δύο ομάδες περιμένει ο Αγώνας Σπιτιού. Οι Πορτοκαλί κατάφεραν να κρατήσουν την ομάδα τους ακέραιη και τώρα πρέπει να δείξουν πως μπορούν να συνεχίσουν δυναμικά.

Απόψε όμως, οι δύο ομάδες πρέπει να ξεπεράσουν την όποια αγωνιστική κόντρα και να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν ως Έλληνες, στην αρένα του Exathlon, την ομάδα του Μεξικού.

Πρόκειται για μία πολύ δυνατή ομάδα, προερχόμενη από μία χώρα στην οποία το Exathlon προβάλλεται με επιτυχία εδώ και εννέα σεζόν, έχοντας αναδείξει πολύ δυναμικές προσωπικότητες.

Μπλε και Πορτοκαλί ντύνονται στα χρώματα της Ελλάδας και συναντούν το Μεξικό σε έναν αγώνα που υπόσχεται να μας καθηλώσει! Σκληρές αναμετρήσεις με έναν και μόνο σκοπό… τη νίκη!

