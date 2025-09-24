Exathlon: Ο πρώτος αγώνας ασφαλείας κρίνει πολλά – Τι θα δούμε απόψε

Η Στέλλα Ανδρεάδου ήταν εκείνη που πήρε το Μετάλλιο στο Exathlon ενώ οι Πορτοκαλί κέρδισαν το πλεονέκτημα, που θα τους δώσει περισσότερα props σε ορισμένα ματσαρίσματα κατά τη διάρκεια ενός Αγώνα Ασφαλείας.

Το πώς σκέφτονται να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο πλεονέκτημα θα το μάθουμε απόψε, Τετάρτη (24.09.2025), στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, στον πρώτο Αγώνα Ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντα ο πρώτος αγώνας αυτής της κατηγορίας, έχει μία διαφορετική σημασία για τις δύο ομάδες καθώς το αποτέλεσμά του μπορεί να τονώσει ιδιαίτερα την ψυχολογία της νικήτριας ομάδας.

Από ποια ομάδα θα βγει ο πρώτος υποψήφιος;

Ο δεύτερος Αγώνας Σπιτιού φέρνει ξανά τις δύο ομάδες αντιμέτωπες στην αρένα.

Κάθε ματσάρισμα κάνει την ανατροπή στο σκορ και η αναμέτρηση εξελίσσεται σε ντέρμπι! Θα κρατήσουν οι Πορτοκαλί τη βίλα ή θα επιστρέψουν σε αυτήν οι Μπλε;