Exathlon: Οι μπλε πήραν την πρώτη νίκη στο ριάλιτι και έμειναν στην πολυτελή βίλα

Στην πρεμιέρα του «Exathlon» ο αγώνας ξεκίνησε δυναμικά για τους 20 παίκτες που χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και το πρώτο πράγμα που διεκδίκησαν ήταν το μέρος που θα έμειναν.

Όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Καράβας στην μπλε και στην πορτοκαλί ομάδα του «Exathlon» μόνο για τους μισούς υπήρχε ένα πολυτελές κατάλυμα με όλες τις ανέσεις και άφθονο φαγητό και ποτό, ενώ οι ηττημένοι θα έπρεπε να συμβιβαστούν μία κάτι πιο «σπαρτιάτικο» για κατάλυμά τους.

Η μάχη ήταν σκληρή, ωστόσο από την αρχή σχεδόν προβάδισμα είχαν οι μπλε. Τελικά, κατάφεραν να επικρατήσουν με σκορ 10 – 5 και να μπορέσουν να κάνουν δική τους για μία ολόκληρη εβδομάδα την πολυτελή βίλα, ενώ οι πορτοκαλί έμειναν μόνο με τα απολύτως απαραίτητα για την επιβίωσή τους.

«Πολύ μεγάλη νίκη για τους μπλε. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη. 10-5. Διαμονή στη βίλα για αυτούς και δυστυχώς για τους πορτοκαλί τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα», είπε ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια και οι δύο ομάδες ξεναγήθηκαν στη βίλα και δεν μπορούσαν να κρύψουν οι μεν νικητές τον ενθουσιασμό τους και οι δε ηττημένοι την απογοήτευσή τους.

Σημειώνεται ότι οι δύο ομάδες έχουν ως εξής:

Πορτοκαλί ομάδα: Σταυρούλα Χρυσαειδή, Φάνης Μπολέτσης, Τάκης Καραγκούνιας, Μαίρη Πετεινάρη, Μαίη Εμμανουηλίδου, Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, Ιωάννα Τζαβέλα, Γιάννης Κέλι Αλκέο, Εύη Σαλταφερίδου, Στάθης Σχίζας.

Μπλε ομάδα: Βίκυ Πετεινάρη, Γιώργος Κόρομι, Γιώργος Πιλίδης, Άρης Σοϊλέδης, Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, Στέλλα Ανδρεάδου, Δώρα Νικολή, Στεφανία Γκλάρα, Γιώργος Γκιουλέκας, Ντάνιελ Νούρκα.