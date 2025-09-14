Exathlon: Όσα είπε ο Γιάννης Κέλι Αλκέο μετά την αποχώρησή του – «Ήταν λογικό και δίκαιο να φύγω»

Η νίκη των Μπλε στον τρίτο Αγώνα Ασφαλείας στο «Exathlon», το Σάββατο (13.09.2025), κλείδωσε την αποχώρηση άντρα από την Πορτοκαλί ομάδα.

Τα στατιστικά ανέδειξαν πρώτο υποψήφιο ως πιο αδύναμο αθλητή τον Γιάννη Κέλι Αλκέο. Η MVP της ομάδας Σταυρούλα Χρυσαειδή έδωσε ως δεύτερο υποψήφιο του «Exathlon» τον Τάκη Καραγκούνια, μετά από τις εντάσεις που είχαν προηγηθεί στο αγώνισμα. Η ομάδα στη συνέχεια κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στον Φάνη Μπολέτση και στον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη, ποιος θέλει να είναι ο τρίτος αθλητής που θα αγωνιστεί. Οι Πορτοκαλί επέλεξαν τον Μάριο και η Μάχη Παραμονής ξεκίνησε!

Πρώτος εξασφάλισε τη θέση του ο Μάριος Πρίαμος, ο οποίος δεν θέλησε να προσφέρει το Μετάλλιό του, δίνοντας μία επιπλέον ζωή, σε κάποιον από τους δύο αγωνιζόμενους, θεωρώντας άδικο να ξεχωρίσει κάποιον από τους δύο. Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η Ιωάννα Τζαβέλλα, όταν ρωτήθηκε για το δικό της Μετάλλιο. Νωρίτερα, σε παρόμοια λογική ο Γιωρίκας Πιλίδης, ως MVP Killer, δεν θέλησε να σώσει κάποιον από την Πορτοκαλί ομάδα.

Η τελική αναμέτρηση έθεσε εκτός «Exathlon» τον Γιάννη Κέλι Αλκέο. Οι συναθλητές του συγκινημένοι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον.

Ο ίδιος, μετά την ήττα του, δήλωσε πως θεωρεί δίκαιη την αποχώρησή του: «Είμαι ρεαλιστής. Εδώ δεν υπάρχει περιθώριο κάποιες μέρες να μην παίξεις καλά και τις τελευταίες μέρες δεν έπαιξα καλά, άρα ήταν λογικό και δίκαιο να φύγω. Πίσω στην Ελλάδα με περιμένουν πολλά: το παιδί μου, η γυναίκα μου, το μαγαζί μου. Όλα καλά!».

Αποχωρώντας από το «Exathlon» ο Γιάννης Κέλι είπε στην κάμερα: «Έχω να θυμάμαι στιγμές χαράς με τα παιδιά, περάσαμε πολύ ωραία, όντως ήταν λίγο το χρονικό περιθώριο αλλά ήταν πολύ ωραία. Ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι μου και να δω τη γυναίκα και το παιδί μου».

