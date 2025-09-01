Exathlon: Σκληρές αναμετρήσεις και ένα σωτήριο μετάλλιο – Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Οι αθλητές μπήκαν δυναμικά στις πίστες του Exathlon με τις αναμετρήσεις τους να κεντρίζουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

1.371.542 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1΄το πρόγραμμα φέρνοντάς το στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στη ζώνη μετάδοσής του, για το γενικό σύνολο του κοινού, με ποσοστό 13,6%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπλε ομάδα αποτελούμενη από τους: Γιώργο Γκιουλέκα, Γιώργο Κόρομι, Ντάνιελ Νούρκα, Γιώργο Πιλίδη, Άρη Σοϊλέδη, Στέλλα Ανδρεάδου, Στεφανία Γκλάρα, Καρολίνα Καλύβα, Δώρα Νικολή και Βίκυ Πετεινάρη ήταν εκείνη που κατάφερε στο πρώτο αγώνισμα να επικρατήσει με 10-5 και να κάνει δικό της το Σπίτι των Νικητών με όλες τις ανέσεις.

Τη ρεβάνς πήρε λίγο αργότερα η Πορτοκαλί ομάδα, η οποία έβαλε σε εφαρμογή τη στρατηγική της για τα ματσαρίσματα, στον Αγώνα Πλεονεκτήματος.

Οι Κέλι Αλκέο, Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, Τάκης Καραγκούνιας, Φάνης Μπολέτσης, Στάθης Σχίζας, Μαίη Εμμανουηλίδου, Μαίρη Πετεινάρη, Εύη Σαλταφερίδου, Ιωάννα Τζαβέλα και Σταυρούλα Χρυσαειδή σημείωσαν το σαρωτικό 7-1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλεονέκτημα που έχουν πλέον στα χέρια τους οι Πορτοκαλί θα τους δώσει σε 4 μονομαχίες, στον Αγώνα Ασφαλείας απόψε, ένα χρονικό προβάδισμα δέκα δευτερολέπτων! Σε ποιες αναμετρήσεις θα αποφασίσουν να το χρησιμοποιήσουν;

Η μάχη για τη διασφάλιση της παραμονής τους είναι σκληρή, ο αγώνας θα ξεκινήσει με τις δύο ομάδες να δίνουν το 100% των δυνάμεών τους ώστε να μη χρειαστεί κανένας από την ομάδα τους να αγωνιστεί στη Μάχη Παραμονής. Όμως, δύο τραυματισμοί θα επηρεάσουν και τις δύο πλευρές…

Η ημέρα συνεχίζεται και ένας ακόμη αγώνας θα φέρει αντιμέτωπους Μπλε και Πορτοκαλί. Ο νικητής θα κρατήσει στα χέρια του το πρώτο Μετάλλιο του Exathlon που μπορεί να φανεί… σωτήριο στην επόμενη μονομαχία. Το πάθος της διεκδίκησης είναι έντονο κι ένας τραυματισμός παγώνει το αίμα όλων! Η συνέχεια του Exathlon, απόψε (01.09.2025) στις 21.00, στον ΣΚΑΪ κόβει την ανάσα…

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.