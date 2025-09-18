Exathlon: Στο αποψινό επεισόδιο ο Τάκης Καραγκούνιας συνεχίζει να βρίσκεται σε κόντρα με όλους

Ο Άρης Σοϊλέδης έκανε δικό του το Μετάλλιο, ενώ η ομάδα του ήταν εκείνη που κατάφερε να πάρει την νίκη στον πρώτο Αγώνα Ασυλίας. Απόψε, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στο νέο επεισόδιο «Exathlon», Μπλε και Πορτοκαλί θα αναμετρηθούν στο Αγώνισμα Σπιτιού ενώ θα ακολουθήσει ο δεύτερος Αγώνας Ασφαλείας.

Μετά τη νίκη του ο Άρης Σοϊλέδης δήλωσε στους Μπλε πως το Μετάλλιο που πήρε στο «Exathlon» ανήκει στην ομάδα και όποιος το χρειαστεί μπορεί να το πάρει. Στη συνέχεια όμως στις δηλώσεις του διευκρίνισε πως αναφερόταν περισσότερο στους άντρες της ομάδας του… Αν οι Μπλε καταφέρουν να πάρουν τη νίκη και στο αποψινό αγώνισμα Ασφαλείας, αυξάνονται οι πιθανότητες να κρατήσουν ασφαλείς τις γυναίκες της ομάδας τους. Αν χάσουν, τότε και η επόμενη υποψηφιότητα θα προκύψει από τους Πορτοκαλί.

Στον αγώνα Σπιτιού οι δύο ομάδες μπαίνουν δυναμικά για να κερδίσουν τη βίλα, όμως οι εντάσεις δεν λένε να κοπάσουν. Ο Τάκης Καραγκούνιας βρίσκεται σε μία διαρκή κόντρα με πρόσωπα τόσο της δικής του όσο και της απέναντι ομάδας.

Ωστόσο, αυτή τη φορά μία νέα κόντρα αναδύεται. Λόγια που μεταφέρονται και παρεξηγούνται δημιουργούν ένταση ανάμεσα στη Μαίη Εμμανουηλίδου και την Μαίρη Πετεινάρη εμπλέκοντας στη συζήτηση και την αδερφή της, Βίκυ. Τι ακριβώς έχει συμβεί και πόσο θα επηρεάσει την ενότητα της Πορτοκαλί ομάδας αυτή η διαμάχη στο εσωτερικό της;