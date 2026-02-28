Έχω παιδιά – επόμενα επεισόδια: Ο Μιχάλης παθαίνει εμμονή με τις ασφάλειες ζωής

Άκρως ξεκαρδιστικές καταστάσεις περιμένουν κι αυτήν την εβδομάδα τους ήρωες της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Έχω παιδιά» που προβάλλεται από τη Δευτέρα 02 έως την Πέμπτη 05 Μαρτίου στις 20:50, στο MEGA.

Ένα τυχαίο περιστατικό κάνει τον Μιχάλη να δει τη ζωή του να περνά μπροστά από τα μάτια του, οδηγώντας τον σε μια ξαφνική εμμονή με τις ασφάλειες ζωής. Την ίδια στιγμή, η Σάρα αποφασίζει να παρακολουθήσει σεμινάρια πρώτων βοηθειών, όμως οι επιδόσεις της αποδεικνύονται… απειλητικές για το «θύμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχω παιδιά – Δευτέρα 02 Μαρτίου

Επεισόδιο 9 – «Έχω μωρά»: Η Στέλλα ζητά επίμονα συμβουλές από τη Σάρα και τον Μιχάλη, αναγκάζοντάς τους να ανοίξουν το «κουτί της Πανδώρας»: την εποχή που οι ίδιοι είχαν μωρά. Μέσα από ένα σπαρταριστό flashback, μοιράζονται την ωμή αλήθεια για τις αλλαγές πάνας που θυμίζουν «Επικίνδυνη Αποστολή», τη μάχη του ταΐσματος που καταλήγει πάντα σε άτακτη υποχώρηση και το «Άγιο Δισκοπότηρο» της γονεϊκότητας: τον ύπνο. Μια βουτιά στις αναμνήσεις που αποδεικνύει ότι, αν βγεις αλώβητος από τους πρώτους μήνες που γίνεσαι γονιός, τότε μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.

Έχω παιδιά – Τρίτη 03 Μαρτίου

Επεισόδιο 10 – «Αναμνήσεις»: Η Σάρα και ο Μιχάλης έρχονται αντιμέτωποι με το κλασικό υπαρξιακό άγχος κάθε γονιού: «Τι θα θυμούνται τελικά τα παιδιά μας από εμάς;». Στην προσπάθειά τους να σκηνοθετήσουν το τέλειο οικογενειακό άλμπουμ, συνειδητοποιούν πως οι πιο δυνατές αναμνήσεις δεν προγραμματίζονται. Την ίδια ώρα, η Ιωάννα και ο Έκτορας αναζητούν την πηγή της ευτυχίας του Μαξιμιλιανού, ενώ ο Σταύρος συνοδεύει τη Στέλλα στον γιατρό για έναν τυπικό υπέρηχο, με απρόσμενη κατάληξη!

Έχω παιδιά – Πέμπτη 05 Μαρτίου

Επεισόδιο 11 – «Ασφάλεια»: Ένα τυχαίο περιστατικό κάνει τον Μιχάλη να δει τη ζωή του να περνά μπροστά από τα μάτια του, οδηγώντας τον σε μια ξαφνική εμμονή με τις ασφάλειες ζωής. Την ίδια στιγμή, η Σάρα αποφασίζει να παρακολουθήσει σεμινάρια πρώτων βοηθειών, όμως οι επιδόσεις της αποδεικνύονται… απειλητικές για το «θύμα». Στο μεταξύ, η Ιωάννα και ο Έκτορας εφαρμόζουν μια νέα, επαναστατική παιδαγωγική μέθοδο στον Μαξιμιλιανό: προσπαθούν να τον κάνουν να βαρεθεί, πιστεύοντας πως η πλήξη γεννά τη δημιουργικότητα. Το αποτέλεσμα, φυσικά, τους διαψεύδει πανηγυρικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης.

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026