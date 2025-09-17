Εύα Αντωνοπούλου: Όποιος πει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα νούμερα είναι Πινόκιο, τα κοιτάζω μανιακά

Την Εύα Αντωνοπούλου συνάντησε την Τετάρτη (17.09.2025) η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star. Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γνωστή παρουσιάστρια ειδήσεων μίλησε για τη μακρά συνεργασία με το Open, καθώς και για την απόφαση του Παναγιώτη Στάθη να μετακινηθεί στο «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή του Star, η Εύα Αντωνοπούλου τόνισε αναφερόμενη στο 14ωρο ενημερωτικό πρόγραμμα του Open ότι είναι πολύ φιλόδοξο και στα πρότυπα διεθνών σταθμών, όπως το BBC που έχει συνεχώς ειδήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξεκινάει ακόμα ένας μαραθώνιος για όλους μας, μια μάχη καθημερινή. Εμείς φέτος εδώ στο Open με 14 ώρες ενημερωτικό πρόγραμμα την ημέρα, ένα πρόγραμμα πολύ φιλόδοξο στα πρότυπα διεθνών σταθμών, όπως το BBC που έχει συνεχώς ειδήσεις. Γενικότερα είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι πάρα πολύ φιλόδοξο. Δεν είναι όμως θέμα ρίσκου αλλά επιλογής», υπογράμμισε αρχικά η παρουσιάστρια ειδήσεων.

Σχετικά με την επιλογή του Παναγιώτη Στάθη να μετακινηθεί στο «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, η Εύα Αντωνοπούλου σημείωσε:

«Ο κάθε επαγγελματίας κάνει τις επιλογές του. Ο Παναγιώτης είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκα πάρα πολύ ωραία, εδώ στο Open τον γνώρισα, από εκεί και ύστερα όλοι κάνουμε τις επιλογές μας. Θέλω να του ευχηθώ καλή επιτυχία, προφανώς το “Καλημέρα Ελλάδα” είναι και γι’ αυτόν μια πρόκληση. Εγώ είμαι ταγμένη στο Open, 06.00 με 10.00 στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, από κει και πέρα προχωράμε και κοιτάμε μπροστά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, μιλώντας για τα νούμερα της τηλεθέασης και το κατά πόσο την απασχολούν, η Εύα Αντωνοπούλου υπογράμμισε στην κάμερα του Star:

«Κοιτάζω μανιακά τα νούμερα τηλεθέασης. Είναι το ραντεβού μας με τον κόσμο και θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται, πως πήγαμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει επαγγελματίας του χώρου που να μην τα κοιτάζει, όποιος πει δηλαδή “δεν κοιτάζω τα νούμερα, δεν με ενδιαφέρουν”… μάλλον είναι λίγο Πινόκιο».