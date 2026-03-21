Ευαγγελία Μουμούρη: Για να μελετήσω τον ρόλο μου στο «Ριφιφί» έφυγα από το σπίτι μου

Η Ευαγγελία Μουμούρη συγκλόνισε το κοινό με τον ρόλο της στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια «Ριφιφί» και μίλησε για τη διαδικασία στην οποία μπήκε κατά τη διάρκεια της μελέτης του ρόλου της Όλγας.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη το Σάββατο (21.03.2026) στη σειρά «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για όλα στη Σίσσυ Χρηστίδου. Η Ευαγγελία Μουμούρη παραδέχτηκε ότι θέλησε να φύγει από τη σπίτι της στο Χαλάνδρι, όπου ζει με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο για να μπορέσει να ζήσει μπει βαθιά στην ψυχοσύνθεση της Όλγας του «Ριφιφί»

«Όταν ο Σωτήρης Τσαφούλιας με πήρε τηλέφωνο ένα καλοκαίρι και μου είπε “θα κάνουμε αυτό” και μου είπε την ιστορία. Αρχικά, θυμάμαι ότι ήμουνα στην Τζια και μπαίνω στο διαδίκτυο να ψάξω αυτή την ιστορία. Αυτή η ιστορία, η μεγάλη αδικία που έγινε σε αυτή την οικογένεια. Έψαξα, είδα φωτογραφίες. Όταν λοιπόν πήρα και το σενάριο, ήξερα ποιον δρόμο θα ακολουθήσω. Δεν τον επέλεξα. Με επέλεξε. Δηλαδή, όπως με επέλεξε ο Σωτήρης να κάνω αυτό τον ρόλο, έτσι με επέλεξε και η διαδικασία», δήλωσε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Παράλληλα τόνισε ότι ο τρόπος που δούλεψε για το «Ριφιφί» ήταν περισσότερο στα δεδομένα του εξωτερικού και για εκείνη ήταν κάτι πρωτόγνωρο.

«Στην Ελλάδα, εγώ 30 χρόνια δεν έχω δουλέψει έτσι ποτέ. Έχω δουλέψει πιο πολύ με το μυαλό μου, έχω δουλέψει με τους συναδέλφους. Αυτός ήταν ένας τρόπος, μια διαδρομή για να φέρεις ένα αποτέλεσμα, που ήταν όσο πιο κοντά σε αυτό που φανταζόμαστε και που γίνεται στο εξωτερικό. Ότι ένας άνθρωπος παίρνει το σενάριο πολύ νωρίς, ένας άνθρωπος παίρνει στοιχεία, αυτός σκέφτεται, διαβάζει το σενάριο, μελετάει», είπε χαρακτηριστικά η Ευαγγελία Μουμούρη.

«Οπότε για μένα, με επέλεξε αυτός ο δρόμος. (σ.σ. Για να μελετήσω τον ρόλο μου στο “Ριφιφί” έφυγα από το σπίτι μου. Το να φύγω από το σπίτι μου, το να κάθομαι με κλεισμένη μόνη μου. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είπα στον Αλέξανδρο τον σύντροφό μου, του λέω “θα φύγω, θα πάω να μείνω 20 μέρες στην Καλλιθέα”. Μένω στο Χαλάνδρι. Μετά είπα θα πάω να μείνω στη Νίκαια για τους ίδιους λόγους. Τελικά διαπίστωσα, συζητώντας και με ψυχολόγους και όλα αυτά, μου είπε ότι “ήθελες να ζήσεις αυτή τη διαδικασία έτσι”. Δηλαδή δεν το έκανα με τόση συνειδητότητα. Με επέλεξε αυτός ο δρόμος», δήλωσε ακόμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην οικογένεια, πάνω στην οποία βασίζεται η ιστορία της Όλγας, αναφέροντας ξανά ότι σκοπεύει να πάει στη Μυτιλήνη με τον Σωτήρη Τσαφούλια για να τη συναντήσει.

«Περιμένω να πάμε με τον Σωτήρη στη Μυτιλήνη. Πριν από λίγο καιρό ο Σωτήρης μου έστειλε το μήνυμα που έστειλε η οικογένεια. Ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε ανασύρει την ιστορία αυτή. Και που δεν αφήνεται να ξεχαστεί η ιστορία του Παναγιώτη μας. Γιατί αυτή η οικογένεια έχει μείνει εκεί. Πενθούν ακόμη. Τα χρήματα ακόμη υπάρχουν στην τράπεζα. Υπάρχουν εκεί, είναι εκεί. Και ακόμη κάνουν δικαστήρια, είναι τώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Δεν μπορούν να βρουν ακόμη το δίκιο τους. Και δεν είναι τα χρήματα, τι χρήματα θα πάρουν. Είναι ότι το παιδάκι, εάν πήγαινε, θα είχε σωθεί. Και αυτό το ξέρουμε γιατί μετά πήγε ένα κοριτσάκι με την ίδια αρρώστια και έζησε. Δεν είναι αυτό που θέλουν οι γονείς, είναι ότι και η επιστήμη μπορούσε να βοηθήσει να ζήσει ο Παναγιώτης», δήλωσε η Ευαγγελία Μουμούρη για την ιστορία του μικρού Παναγιώτη.