Ευαγγελία Μουμούρη: Για τα γυρίσματα του «Ριφιφί», έφυγα τρεις μήνες από το σπίτι μου

«Έκλεινα Airbnb κοντά στα γυρίσματα για να είμαι μόνη μου», είπε η Ευαγγελία Μουμούρη
Ευαγγελία Μουμούρη
Ευαγγελία Μουμούρη / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Δεν ήταν κάτι συνειδητό, ήταν απλώς μια διαδικασία που αποφάσισα να την κάνω έτσι» ανέφερε μεταξύ άλλων η Ευαγγελία Μουμούρη

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Ευαγγελία Μουμούρη. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως τους τρεις μήνες των γυρισμάτων της για το «Ριφιφί», είχε φύγει από το σπίτι της.

«Μετά τα γυρίσματα του «Ριφιφί» δεν γυρνούσα σπίτι μου. Έκλεινα Airbnb κοντά στα γυρίσματα για να είμαι μόνη μου», είπε αρχικά η Ευαγγελία Μουμούρη.

Η Ευαγγελία Μουμούρη είπε στη συνέχεια: «Δεν ήταν κάτι συνειδητό, ήταν απλώς μια διαδικασία που αποφάσισα να την κάνω έτσι…

Να λείπω από το σπίτι μου σχεδόν τρεις μήνες και να ακολουθήσω μια μοναχική διαδικασία, όπως μοναχικά ζούσε και ο χαρακτήρας μου».

