Ευλαμπία Ρέβη: Δεν έχω μετανιώσει για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», αυτό που κάναμε ήταν σπουδαίο

Για το τέλος από την εκπομπή “Όπου υπάρχει Ελλάδα” του ΣΚΑΪ μίλησε η Ευλαμπία Ρέβη όταν την συνάντησαν η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και ο δημοσιογράφος Ηλίας Σκουλάς σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο.

“Έφυγα το καλοκαίρι ξέροντας ότι έχω τη δουλειά και θα είμαι σε στούντιο κανονικά, όπως έχουν πει και οι δικηγόροι μου, οπότε το βίωσα άσχημα. Έχει πάρει όμως πια τον δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν ήταν ευχάριστο αυτό, ξαφνικά δηλαδή να μπαίνεις σ’ αυτή τη διαδικασία” δήλωσε αρχικά η εγκυμονούσα δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Ευλαμπία Ρέβη.

“Δεν θα πάω να χαρακτηρίσω τίποτα, έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους στην ΕΣΗΕΑ, τις γυναίκες που ήταν δίπλα μου και είναι δίπλα μου έχοντας βιώσει παρόμοια κατάσταση στη ζωή τους.

Αυτή τη στιγμή θέλω να αφοσιωθώ στο κομμάτι της εγκυμοσύνης μου, που είναι κάτι που θέλαμε πολύ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν”.

“Δεν έχω μετανιώσει για το “Όπου υπάρχει Ελλάδα” γιατί αυτό που κάναμε ήταν σπουδαίο μαζί με τον Γιώργο Κουρδή. Θα το ξαναέκανα και ευχαριστώ τον κ. Αλαφούζο για την ευκαιρία που μας έδωσε” πρόσθεσε.

“Με τον Γιώργο είμαστε πια αδέλφια, είναι ένας άνθρωπος που έχουμε περάσει όλο αυτό μαζί” συμπλήρωσε, ακόμα, η Ευλαμπία Ρέβη στην κάμερα του STAR.