Ευλαμπία Ρέβη – Γιώργος Κουρδής: Τι ζητούν από τον ΣΚΑΪ για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής είναι αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά κατά του ΣΚΑΪ, καθώς – όπως ισχυρίζονται – υποβαθμίστηκαν και τη θέση τους στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», πήρε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης που ανέλαβε χρέη παρουσιαστή και συντονιστή.

Την Τρίτη (16-09-2025) στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, βγήκε ο Θεόδωρος Μαντάς, ένας εκ των δικηγόρων των δύο δημοσιογράφων, όπου μίλησε για την υπόθεση. Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής αφήνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων στους δικηγόρους τους. Ακόμα δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τον ΣΚΑΪ.

«Δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα των εντολέων μου με τον κύριο Γιάννη Τσιμιτσέλη. Υιοθετούμε κατά γράμμα της παρέμβαση της ΕΣΗΕΑ. Οι εντολείς μου από την πρώτη στιγμή και σε όλες τις συζητήσεις που έγιναν, γιατί για να φτάσουμε εδώ, καταλαβαίνετε ότι έγινε ένας κύκλος συζητήσεων, επαφών, η επιμονή τους είναι μία και μοναδική, να τηρηθεί το συμβόλαιο που έχουν υπογράψει με το κανάλι για τη συγκεκριμένη ενημερωτική εκπομπή», είπε ο δικηγόρος Θεόδωρος Μαντάς.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων

«Οι δικηγορικές εταιρείες των Θεοδώρου Μαντά και Νίκου Αγαπηνού ανέλαβαν την εκπροσώπηση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γεωργίου Κουρδή στην κοινή προσπάθεια τους να προασπίσουν τα δικαιώματα τους απέναντι στην αντισυμβατική συμπεριφορά του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα ο τηλεοπτικός σταθμός επιχειρεί να τους μετατρέψει από κεντρικούς παρουσιαστές της εκπομπής “Όπου Υπάρχει Ελλάδα” σε ρεπόρτερ αναθέτοντας τον ρόλο του κεντρικού παρουσιαστή σε πρόσωπο που δεν έχει ιδιότητα δημοσιογράφου αλλά ηθοποιού.

Με τον τρόπο αυτό ο τηλεοπτικός σταθμός υποβαθμίζει σε μέγιστο βαθμό τους δύο δημοσιογράφους επιχειρώντας βλαπτική μεταβολή της εργασιακής τους σχέσης. Παράλληλα αλλοιώνει σε μέγιστο βαθμό τον ενημερωτικό χαρακτήρα της εκπομπής και την μετατρέπει σε ψυχαγωγικού χαρακτήρα απαιτώντας από τους δύο δημοσιογράφους να έχουν έναν ρόλο τελείως δευτερεύοντα.

Η συμπεριφορά αυτή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ εκτός από αντισυμβατική προσβάλλει έντονα την προσωπικότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία όχι μόνο των δύο δημοσιογράφων αλλά και του συνολικού δημοσιογραφικού χώρου».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται έντονα για τις μεθοδεύσεις που μετήλθε ο Τ/Σ ΣΚΑΪ σε βάρος των συναδέλφων μας Ευλαμπίας Ρέβη και Γεωργίου Κουρδή, με τους οποίους είχε συνάψει συμφωνία για να παρουσιάζουν την ενημερωτική εκπομπή “Όπου υπάρχει Ελλάδα”. Ο παραγκωνισμός τους σε δευτερεύοντα ρόλο στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, παρά τα συμφωνηθέντα, συνιστά καταχρηστική πρακτική.

Φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση «ανάλαφρης» προσέγγισης και την αντικατάσταση επαγγελματιών δημοσιογράφων με πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, όχι μόνο δεν αποτελούν «καινοτομία», αλλά εντείνουν την κρίση αξιοπιστίας που ταλανίζει τα ΜΜΕ με ευθύνη των εργοδοτών. Υπονομεύει μάλιστα το κύρος των επαγγελματιών δημοσιογράφων.

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τις διαρροές ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της κυρίας Ρέβη, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο».