Στο Γεια σου και στον Ισίδωρο Φίκαρη μίλησε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για τη νέα της σχέση και την πρόταση γάμου που δέχθηκε, ενώ παράλληλα δήλωσε πως δεν γνωρίζει την Emilia Vodos, η οποία πέρυσι συμμετείχε στο My Style Rocks και φέτος θα λάβει μέρος στο I’ m a celebrity get me out of here.

«Είναι αυτό ότι θα έρθει κι όταν έρχεται τον καταλαβαίνεις. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και μετά είχα πολύ καλές συστάσεις από το φιλικό περιβάλλον γιατί έτσι έγινε το προξενιό, οπότε όλα τέλεια. Έγινε η πρόταση, ορίστε το μονόπετρο.

Όταν ξέρεις τι θες, ο χρόνος είναι ένα πράγμα που δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο» ανέφερε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για την πρόταση γάμου που δέχθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Πώς της φάνηκε που στο Celebrity θα βρίσκονται η Emilia Vodos και η Δήμητρα Αλεξανδράκη; «Κανένα σχόλιο για την πρώτη κυρία, για τη δεύτερη ανυπομονώ να τη δω.

Για εμένα δεν υπάρχει, δεν την ξέρω την κυρία. Όσο για την Αλεξανδράκη, επειδή έχουμε υπάρξει μαζί και σε ένα ριάλιτι το My Style Rocks και έχουμε κάνει μία σχετική παρέα, θα ήθελα να τη δω. Δεν τη γνωρίζω την κυρία αυτή. Γιατί να την ξέρω;

Αν επικαλείται celebrity και την κάλεσε η παραγωγή για celebrity με γεια και χαρά της. Εγώ δεν την ξέρω την κυρία και ούτε θέλω να τη μάθω.

Ευχαριστώ πολύ. Δεν τη βλέπω την κυρία που μου ανέφερες, δεν την ξέρω καν. Πρώτη φορά την ακούω. Άρα, κατάφερε να πετύχει τον σκοπό της και να πάει φέτος στο Celebrity μου λες.

Μπράβο της πέτυχε τον σκοπό της και εις ανώτερα. Αν ήταν παρουσιάστρια, εγώ ήμουν χορεύτρια των Μπολσόι».