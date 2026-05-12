Το Fast & Furious γίνεται τηλεοπτική σειρά – Η ανακοίνωση του Βιν Ντίζελ

Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 11 ταινίες με συνολικά κέρδη πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, ενώ αναμένεται το «Fast Forever» το 2028
Photo by: Jens Kalaene/picture-alliance/dpa/AP Images
Μια τηλεοπτική σειρά «Fast & Furious» βρίσκεται επίσημα στα σκαριά για την πλατφόρμα Peacock. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρωταγωνιστή του franchise, Βιν Ντίζελ, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της NBCUniversal στη Νέα Υόρκη έχοντας στο πλευρό του, τον παρουσιαστή του «Tonight Show», Τζίμι Φάλον.

«Την τελευταία δεκαετία, συνειδητοποιήσαμε ότι οι θαυμαστές ήθελαν περισσότερα. Ήθελαν να επεκτείνουμε τους θρυλικούς χαρακτήρες και τις ιστορίες τους», είπε ο Ντίζελ.

«Επίσης υπήρχε η επιθυμία να μπούμε στον χώρο της τηλεόρασης, τον οποίο ο Φάλον έχει κατακτήσει την κορυφή. Έπρεπε να περιμένω μέχρι να είναι η κατάλληλη στιγμή… Η στιγμή ήρθε όταν η Ντόνα Λάνγκλεϊ ανέλαβε τα ηνία γιατί ήξερα ότι η ακεραιότητα των χαρακτήρων, η διεθνής απήχηση και αυτό που μας κάνει όλους να νιώθουμε σαν οικογένεια, θα προστατευόταν στον τηλεοπτικό χώρο… Τα νέα που έχω σήμερα είναι ότι το Peacock ετοιμάζει τέσσερις σειρές από το σύμπαν του “Fast and Furious”», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Variety, πηγή από το περιβάλλον της παραγωγής διευκρίνισε ότι προς το παρόν μόνο μία σειρά έχει πάρει επίσημα το πράσινο φως, ενώ τα υπόλοιπα πρότζεκτ βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Οι λεπτομέρειες της πλοκής της νέας παραγωγής παραμένουν μυστικές, αλλά ο Ντίζελ υποσχέθηκε ότι η σειρά θα τιμήσει την κληρονομιά του franchise.

Ο Μάικ Ντάνιελς και ο Γουλφ Κόλμαν θα είναι συν-showrunners και εκτελεστικοί παραγωγοί, ενώ θα γράψουν και το πιλοτικό επεισόδιο. Ο Ντίζελ θα είναι εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τον Σάμ Βίνσεντ μέσω της One Race και τους Νιλ Μόριτζ και Παβούν Σέτι για την Original Film, Τζεφ Κίρσενμπαουμ και Κρις Μόργκαν. Η παραγωγή θα γίνει από την Universal Television.

Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 11 ταινίες με συνολικά κέρδη πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office ενώ αναμένεται το «Fast Forever» το 2028. Το πρώτο φιλμ της Universal Pictures κυκλοφόρησε το 2001 και πρόκειται να τιμηθεί με μια μεταμεσονύχτια προβολή στο Φεστιβάλ Καννών στις 13 Μαΐου, για τον εορτασμό της 25ης επετείου της.

