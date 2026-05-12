Survivor: «Το μυαλό μου είναι στον παίκτη που τραυματίστηκε» λέει ο παραγωγός του ριάλιτι Ατζούν Ιλιτζαλί

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί ανακοίνωσε ότι μετά το ατύχημα αναχωρεί εκτάκτως για τον Άγιο Δομίνικο
Στο τραγικό ατύχημα που είχε ο παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο αναφέρθηκε ο παραγωγός του ριάλιτι Ατζούν Ιλιτζαλί.

Ο παίκτης του Survivor έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω στο δεξί πόδι από προπέλα σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο.

Ο Τούρκος παραγωγός που παρακολούθησε χθες (11.05.2026) τη νίκη της ομάδας του Χαλ Σίτι κόντρα στην Μίλγουολ στη Βρετανία αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη. «Είμαι πολύ στενοχωρημένος. Συνέβη ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, στο ελληνικό Survivor. Γι’ αυτό το μυαλό μου ήταν συνεχώς εκεί», ανέφερε αρχικά.

Όπως ανέφερε αναχωρεί άμεσα για τον Άγιο Δομίνικο προκειμένου να είναι κοντά στον παίκτη που δίνει μάχη στο νοσοκομείο και τα υπόλοιπα μέλη της παραγωγής που είναι σοκαρισμένα. «Τώρα πρέπει εκτάκτως να πάω στον Άγιο Δομίνικο, θα φύγω μέσα στις επόμενες δύο ώρες. Ένας Έλληνας παίχτης, δυστυχώς, είχε ένα σοβαρό ατύχημα. Γι’ αυτό δεν είμαι και σε κατάσταση να σκέφτομαι πολύ τον τελικό (σ.σ. τελικό ανόδου της Championship προς την Premier League)».

Το ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Σαόνα στον Άγιο Δομίνικο όπου ο παίκτης του Survivor έκανε κατάδυση με ψαροντούφεκο την περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του reality. Το ατύχημα σημειώθηκε εκτός διαδικασίας αγωνίσματος και γυρίσματος του παιχνιδιού με τον παίκτη πλέον να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο όπως ενημέρωσε η παραγωγή του παιχνιδιού.

Ο παίκτης του Survivor χτυπήθηκε από την προπέλα σκάφους και υπέστη ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο σύμφωνα με το noticiasenunclic.com. 

